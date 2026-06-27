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El belga Leandro Trossard extiende su buen momento con doblete ante Nueva Zelanda

VANCOUVER (AP) — Leandro Trossard pasó de ser suplente en el Mundial de hace cuatro años a ser uno de los principales jugadores del conjunto belga en este torneo. Y sus dos goles del viernes contra Nueva Zelanda ayudaron a consolidar su legado como uno de los mejores jugadores belgas de la actualidad.

El belga Leandro Trossard (10) celebra después de anotar ante Nueva Zelanda en su partido por el Gruopo G del Mundial, el viernes 26 de junio de 2026, en Vancouver. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)
El belga Leandro Trossard (10) celebra después de anotar ante Nueva Zelanda en su partido por el Gruopo G del Mundial, el viernes 26 de junio de 2026, en Vancouver. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) AP

Trossard ha tenido un año increíblemente exitoso, en el que ganó la Premier League y llegó a la final de la Liga de Campeones con el Arsenal, para poner punto de exclamación a una de las mejores temporadas en la historia del club. También anotó uno de los goles más importantes de la temporada en la victoria de 1-0 sobre el West Ham que materializó el primer título de liga del Arsenal desde 2004.

Su doblete del viernes ayudó a rescatar el Mundial de Bélgica, el cual comenzó con dos decepcionantes empates. Marcó los dos primeros goles en una victoria de 5-1 sobre Nueva Zelanda que envió a los Diablos Rojos a la fase de eliminación directa como líderes del Grupo G.

Trossard, de 31 años, recibió su primer llamado a la selección belga en 2020 y rápidamente se convirtió en una pieza clave en la clasificación de Bélgica para el Mundial de 2022. Entró como suplente con los Diablos Rojos en sus tres partidos del Mundial de 2022.

Bélgica, que terminó tercera en Rusia 2018, se quedó en la fase de grupos en 2022 a pesar de las enormes expectativas. Esa tendencia corría el riesgo de continuar, pero la defensa de Nueva Zelanda no fue rival para Trossard en un momento en que Bélgica más lo necesitaba.

Trossard inició los tres partidos de la fase de grupos con Bélgica, y su primer gol del viernes fue el primero anotado por un belga en más de 200 minutos de juego.

Troussard recibió un balón a los 28 minutos y lo empujó al fondo de las redes desde el área chica. En la segunda mitad, al minuto 50, aprovechó su propio rebote para duplicar la ventaja de Bélgica.

Trossard ha demostrado que puede responder en los momentos importantes no sólo a nivel de club, sino también en el escenario más grande del mundo.

___ Ben Kule es estudiante del Instituto Carmical de Medios Deportivos de la Universidad de Georgia. ___ El Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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