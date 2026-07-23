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El belga Hugo Cuypers llega a Monterrey y hace historia como el primer belga en la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El delantero Hugo Cuypers firmó con el Monterrey de la primera división para el torneo Apertura el jueves y se convertirá en el primer futbolista belga en jugar en la Liga MX.

Cuypers, de 29 años, arriba al fútbol mexicano procedente del Fire de Chicago de la MLS donde pasó las últimas dos temporadas y el inicio de la actual, en la que acumulaba 13 goles en 11 juegos y era líder anotador junto con Peter Musa, de Dallas FC.

“No pensé en la importancia de eso (ser el primer belga), pero hay que aprovechar la oportunidad, no sé si antes hubo interés en jugadores belgas, pero el legado que quiero dejar es ser un jugador que dio todo y ser parte de algo muy grande”, dijo Cuypers en una rueda de prensa.

Monterrey no reveló los datos económicos del fichaje, ni la duración del acuerdo.

“Si bien estas decisiones nunca son fáciles, esta fue la decisión acertada tanto para Hugo como para el club”, dijo en un comunicado el director deportivo del Fire, Gregg Berhalter. ”Dado que su contrato estaba próximo a finalizar, consideramos que era el momento oportuno para aprovechar la ocasión, ganar flexibilidad en la plantilla”.

Los Rayados buscan poner una sequía de casi siete años sin conseguir un título. Para lograrlo el equipo contrató como nuevo presidente deportivo a Denis Te Kloese, quien venía de trabajar con el Feyenoord de Holanda. Además, firmó como su nuevo entrenador al argentino Matías Almeyda, quien dirigió al Sevilla.

Además de Cuypers, los Rayados firmaron al seleccionado mexicano Orbelín Pineda, quien militó los últimos cuatro años de su carrera con el AEK de Atenas y al delantero uruguayo Diego Rossi, quien jugó las últimas cuatro temporadas con el Crew de Columbus de la MLS.

Monterrey debutó en el torneo Apertura con una victoria la semana pasada y en la segunda fecha se medirá a Necaxa el próximo domingo.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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