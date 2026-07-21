"El barco se hundió en minutos”, relata sobreviviente del ferry que naufragó en Guyana

“Estaba luchando por mi vida. El barco se hundió en minutos, en segundos”, relató Helena Moonsammy y contó que le cayeron cajas encima mientras intentaba salvar a sus nietos. “Les dije a mis nietecitos que se aferraran a cualquier cosa mientras yo les gritaba. Recé toda la noche y estuve en el agua durante nueve horas”.

Al menos 69 personas fueron rescatadas después de que el MV Barima se hundió el sábado en la noche frente a la costa de Essequibo, y hasta ahora se han encontrado 27 cuerpos —cuatro de ellos de niños—, informó el primer ministro Mark Phillips. Se espera que la cifra de muertos aumente de forma drástica.

Aunque el manifiesto del barco registraba 116 pasajeros y 17 tripulantes, las autoridades creen que hasta 179 personas iban a bordo, indicó Phillips.

Está en marcha una investigación sobre el vuelco del ferry, de 87 años de antigüedad. Empezó a entrarle agua durante un viaje el sábado desde la capital, Georgetown, hacia Port Kaituma, en el noroeste de Guyana, cerca de Venezuela.

“Prepárense para los próximos días”, señaló el presidente Irfaan Ali en un mensaje nacional. “Va a ser un periodo difícil para nosotros como pueblo y como país. Que Dios cuide a Guyana y nos ayude a superar esta horrible experiencia”.

Moonsammy estaba entre decenas de amigos y familiares de los desaparecidos que se han reunido en un hospital de la localidad costera de Charity para identificar a sus seres queridos. Llevaba un cubrebocas, como muchos guyaneses a su alrededor: “Tengo que ver los cuerpos antes de irme a casa”.

Funcionarios han señalado que el capitán rescatado y al menos otro miembro de la tripulación dieron positivo a marihuana y permanecen bajo custodia policial como parte de la investigación penal.

Países vecinos han enviado embarcaciones, aviones de reconocimiento y personal de rescate, incluido un contingente de buzos de la Guayana Francesa, mientras las autoridades se preparan para pasar de una operación de rescate a una de recuperación.

El ministro de Obras Públicas, Juan Edghill, manifestó que todo el personal vinculado con la gestión y la carga del MV Barima fue suspendido ante la sospecha de que podrían haber cargado ilegalmente el ferry con personas y carga adicionales sin incluirlas en el manifiesto.

Pasajeros se han quejado durante años de que los empleados que venden boletos colocan asientos de manera extraoficial para amigos o conocidos a cambio de dinero en efectivo sin añadir esos nombres al manifiesto, una práctica que ha persistido durante décadas en las terminales de ferry administradas por el Estado.

El MV Barima estaba en dique seco, fue reacondicionado en 2024, y tenía programadas reparaciones importantes en octubre.

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Wilkinson informó desde Georgetown, Guyana.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP