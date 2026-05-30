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El argentino Julio Le Parc, pionero del arte óptico, muere en París a los 97 años

BUENOS AIRES (AP) — El artista argentino Julio Le Parc, referencia internacional del arte óptico y cinético, falleció el sábado en París a los 97 años, confirmó su familia a los medios. El célebre artista plástico nació en la provincia de Mendoza, se formó en Buenos Aires y, a pesar de su avanzada edad, continuaba trabajando y preparaba una retrospectiva sobre su obra. Fue en París donde Le Parc desarrolló gran parte de sus creaciones, desde finales de la década de 1950, que lo convirtieron en una referencia del arte contemporáneo internacional. En 1958 ganó una beca que le permitió radicarse en la capital francesa, donde residió hasta sus últimos días. Allí formó parte de la creación del histórico colectivo GRAV (Grupo de Investigación de Arte Visual). En 1966 obtuvo el Gran Premio de Pintura de la Bienal de Venecia. Luces, movimientos, reflejos, perspectivas, engranajes y piezas que abren el juego a la contemplación activa y la interacción por parte del público, son el aporte de Le Parc al arte contemporáneo. En los últimos años, sus creaciones cobraron notoriedad por dialogar con la era digital y ser compatible con videos y selfies. “Hoy despedimos a un artista excepcional, Julio Le Parc, que cambió la forma de experimentar el arte. Su legado trascendió fronteras, inspiró generaciones y llevó la innovación argentina al mundo. Su obra seguirá iluminando nuevas miradas”, lo recordó el gobierno porteño en sus redes sociales. Una de sus esculturas, “Sol”, se exhibe en el aeropuerto internacional de Ezeiza. El Palacio Libertad, en esta capital, conserva otra de sus obras, “Esfera Azul”.

FUENTE: AP

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