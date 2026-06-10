El árbitro somalí del Mundial al que se le negó la entrada a EEUU vuelve a casa como héroe

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El árbitro somalí Omar Artan, en el centro, habla con jugadores tras pitar un penalti en el partido de la Liga de Campeones CAF entre el AS FAR Rabat y Mamelodi Sundowns, en Rabat, Marruecos, el domingo 24 de mayo de 2026. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy) AP

Omar Artan iba a convertirse en el primer árbitro de Somalia en dirigir un partido del Mundial, después de entrar en la lista final de la FIFA para el torneo. Es uno de los mejores árbitros de África y fue nombrado mejor árbitro masculino del continente en 2025.

Se le negó la entrada en el Aeropuerto Internacional de Miami el sábado por “preocupaciones relacionadas con la verificación”, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en un comunicado, sin dar detalles sobre esas preocupaciones. Posteriormente, la FIFA lo retiró de la lista de árbitros del torneo.

Según la embajada de Somalia en Kenia, que tramitó el documento, la semana pasada se le expidió una visa para viajar a Estados Unidos.

Regresó con una bienvenida de héroe en el aeropuerto de Mogadiscio.

Dio las gracias al gobierno y al pueblo somalíes, así como a la FIFA, por el apoyo que le brindaron.

“Les prometo, si Dios quiere, que asistiré al próximo”, afirmó mientras cientos de simpatizantes en el aeropuerto ondeaban la bandera somalí. “Quiero que la población somalí se sienta tranquila con esto y mantenga la confianza”.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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