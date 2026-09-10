El Al-Nassr de Ronaldo inicia su postulación en la Liga de Campeones de Asia

ARCHIVO — El delantero de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, saluda tras el partido de fútbol del Grupo K de la Copa del Mundo entre Colombia y Portugal en Miami Gardens, Florida, el sábado 27 de junio de 2026. (Foto AP/Rebecca Blackwell, Archivo) AP

El Al-Nassr de Ronaldo es uno de los cinco equipos de la Saudi Pro League en el torneo. En conjunto, han gastado más de 2.000 millones de dólares en jugadores extranjeros desde 2023, y el Al-Ahli ha levantado el trofeo continental en cada una de las dos últimas temporadas.

El capitán y portero del Al-Ahli, Edouard Mendy, espera lograrlo por tercera vez consecutiva en el torneo de 32 equipos.

“Este es el club más grande de Arabia Saudí y de Asia y haremos todo para ganar. El año pasado ganamos la Liga de Campeones y tendremos que usar todas las cosas que hicimos entonces para tener éxito también esta vez. Estamos construyendo año tras año”, declaró a The Associated Press Mendy, quien firmó procedente del club Chelsea de la Liga Premier League inglesa en 2023.

El torneo está dividido en dos zonas geográficas hasta los playoffs, y los ocho mejores equipos de cada una avanzan a los octavos de final.

El Al-Ahli inicia la defensa de su título contra el Pakhtakor de Uzbekistán en la zona occidental. La plantilla del Al-Nassr, campeón de la liga saudí, incluye a Ronaldo, de 41 años, y a su compañero de Portugal Joao Felix, el jugador de la temporada pasada en la liga doméstica. El Al-Nassr fue finalista del campeonato continental de segundo nivel la temporada pasada.

Felix, quien se incorporó al club de Riad en 2025 por una cifra de alrededor de 60 millones de dólares, está decidido a ganar un título importante bajo el nuevo entrenador Ange Postecoglou.

“Tenemos una plantilla realmente buena, una plantilla amplia; nuestro objetivo es ganar todas las competiciones que podamos. Queremos ganar la liga, la copa y la Liga de Campeones: todo. No jugamos para soñar; jugamos para ganar”, dijo a AP Felix.

El rival de Riad Al-Hilal ha ganado un récord de cuatro títulos asiáticos. Tras gastar más de 200 millones de dólares en el verano en figuras de la Liga Premier inglesa y tres internacionales —Ollie Watkins de Inglaterra, Gabriel Martinelli de Brasil y Crysencio Summerville de Países Bajos—, el Hilal tendrá que lidiar con expectativas altas.

El Al-Ittihad, ganador en 2004 y 2005, apunta a una tercera corona continental. El Al-Qadsiah, bajo la dirección del exentrenador de Liverpool y Celtic Brendan Rodgers, hace su primera aparición en la competición.

Los equipos saudíes han evitado a los dos representantes de Irán —Esteghlal de Teherán y Tractor— en la fase de grupos.

Con la tensión elevada debido a la guerra en la región, los clubes iraníes tienen previsto disputar sus partidos como locales en países neutrales. El Esteghlal recibirá al Al-Sadd de Qatar en la ciudad iraquí de Basora en la jornada inaugural. El Tractor viajará a Emiratos Árabes Unidos para enfrentar al Shabab Al-Ahli en Dubái.

Aspirantes de la zona oriental

Los clubes de Japón han perdido las dos últimas finales ante el Al-Ahli. Y Japón, al igual que Arabia Saudí, tiene cinco representantes en el torneo. De ellos, solo Gamba Osaka y Kashima Antlers han levantado el trofeo antes, en 2008 y 2018, respectivamente.

Corea del Sur es la nación más exitosa en términos de títulos asiáticos acumulados. Las esperanzas surcoreanas recaerán esta temporada en el Pohang Steelers, tres veces campeón, y en el Jeonbuk Hyundai Motors, ganador en dos ocasiones. Shanghai Port y Beijing Guoan son los representantes de China en el torneo. Tailandia tiene tres equipos por primera vez. Las esperanzas de Australia recaen en el Newcastle Jets, que disputa apenas su segunda aparición en la fase de grupos.

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FUENTE: AP