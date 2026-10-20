El adolescente despiadado Ngumoha inspira la remontada del Liverpool en la Champions

Rio Ngumoha, del Liverpool, conduce el balón frente a Alberto Moleiro, del Villarreal, durante un partido de la Liga de Campeones, el martes 20 de octubre de 2026 (AP Foto/Ian Hodgson) AP

Ngumoha repartió tres asistencias por el Liverpool, que se recuperó de un 2-0 en contra para ganar 4-3 y lograr su tercera victoria en la Liga de Campeones esta temporada.

El jugador de 18 años, que estuvo muy activo toda la noche, fue elegido el mejor del partido.

“Este partido está entre uno de los mejores que he jugado", declaró Ngumoha a Amazon Prime. “Lo disfruté y el equipo me ayudó mucho. Cada vez que recibo el balón y hay una oportunidad de ir uno contra uno o dos contra uno, creo en mí. Simplemente seguiré adelante y seré implacable”.

Ngumoha se ganó por completo la ovación de pie que le brindaron los espectadores a los 73 minutos, cuando fue sustituido.

“Tenemos a los mejores aficionados del mundo y escuchar mi nombre coreado es un sueño”, manifestó.

El argentino Mac Allister fue otro de los artífices de la remontada, con dos de los cuatro goles, pero le dio todo el mérito a Ngumoha.

“Rio… estuvo increíble esta noche. Marcó la diferencia. Fue realmente importante y me alegro por él”, consideró. “Está clara la calidad que tiene. Todo el mundo lo sabe. Es fácil decir que es un jugador realmente bueno, pero necesita centrarse en otras cosas. Trabajó muy duro sin el balón”.

Ngumoha irrumpió en escena la temporada pasada, días antes de cumplir 17 años, cuando debutó con el primer equipo del Liverpool al ingresar como suplente en los minutos finales en Newcastle. Aseguró una victoria por 3-2 al marcar con uno de los últimos toques del partido.

Eso lo convirtió en el goleador más joven del Liverpool en la Liga Premier inglesa. Y el martes se convirtió en el más joven del equipo en marcar o asistir en la Liga de Campeones.

“Estos récords son increíbles de romper, pero ganar es lo más importante”, señaló Ngumoha, quien ha disputado tres partidos con Inglaterra.

El entrenador español del Liverpool, Andoni Iraola, está encantado de que Ngumoha esté cumpliendo su potencial, pero cree que el joven aún puede dar más.

I“Estoy muy contento con Rio. Está intentando mejorar todo lo que tratamos de corregir", explicó Iraola. "Está jugando mucho más por la derecha y se ha adaptado muy bien. Se está metiendo más hacia dentro. Tuvo dificultades en defensa en la primera mitad. La segunda mitad fue mucho mejor. Se está convirtiendo en un jugador más completo. Apenas tiene 18 años”.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP