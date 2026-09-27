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El 3er touchdown de Jahmyr Gibbs a 2:25 del final da a Lions triunfo 31-24 ante Jets

DETROIT (AP) — Jahmyr Gibbs atrapó un pase de 11 yardas que puso a su equipo por delante con 2:25 por jugarse para su tercer touchdown del partido, y los Lions de Detroit resistieron para vencer 31-24 a los Jets de Nueva York el domingo.

Jahmyr Gibbs (0), de los Lions de Detroit, corre para un touchdown superando a Brandon Stephens, de los Jets de Nueva York, durante la segunda mitad del partido de la NFL del domingo 27 de septiembre de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya)
Jahmyr Gibbs (0), de los Lions de Detroit, corre para un touchdown superando a Brandon Stephens, de los Jets de Nueva York, durante la segunda mitad del partido de la NFL del domingo 27 de septiembre de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya) AP

Los Lions (2-1) se apoyaron mucho en Gibbs — por tierra y por aire — y él respondió con otra actuación fantástica. El dinámico corredor tuvo 20 acarreos para 99 yardas, con carreras de touchdown de 17 y 1 yarda en la segunda mitad, además de siete recepciones para 65 yardas y una anotación.

Los Jets (1-2) remontaron un déficit de 14 puntos en el cuarto periodo con un pase de anotación de 4 yardas de Geno Smith a Jeremy Ruckert, un envío de 23 yardas a Garrett Wilson y un pase de conversión de 2 puntos a Sterling Shepard para empatar 24-24.

La defensa de Nueva York — encabezada por el entrenador en jefe Aaron Glenn, excoordinador defensivo de Detroit — tuvo luego dos coberturas fallidas, mientras Goff y Gibbs condujeron a los Lions por el campo para recuperar rápidamente la ventaja.

Con la oportunidad de empatar o quizá ir por la victoria, los Jets estaban en la yarda 28 de Detroit cuando Smith perdió un balón suelto después de que el safety Chuck Clark, en un blitz, lo capturó. Eso sentenció el partido para los Lions.

Smith terminó con 31 completos de 37 intentos para 321 yardas, con tres touchdowns y ninguna intercepción. Wilson tuvo 10 recepciones para 107 yardas y un TD, pero estuvo en la banda en la última jugada ofensiva tras recibir un golpe.

Goff completó 25 de 32 para 269 yardas, con dos touchdowns y sin pérdidas de balón.

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