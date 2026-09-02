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El 1er juego de Bolte con 2 jonrones guía a los Atléticos a triunfo 9-2 sobre Rangers

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Henry Bolte logró el primer juego de su carrera con múltiples jonrones, Zack Gelof, Jonah Heim y Alika Williams también se volaron la barda, y los Atléticos anotaron nueve veces sin respuesta para remontar y vencer el miércoles 9-2 a los Rangers de Texas.

Henry Bolte, de los Atléticos, festeja tras batear un jonrón de dos carreras en el encuentro del miércoles 2 de septiembre de 2026, ante los Rangers de Texas (AP Foto/Julio Cortez)
Henry Bolte, de los Atléticos, festeja tras batear un jonrón de dos carreras en el encuentro del miércoles 2 de septiembre de 2026, ante los Rangers de Texas (AP Foto/Julio Cortez) AP

Bolte conectó el primero de sus jonrones en la tercera entrada, un batazo de dos carreras que empató el juego, antes de que Gelof pusiera a los A’s arriba por 3-2 con un jonrón solitario.

Bolte volvió a hacer daño en la cuarta, al conectar su octavo jonrón de la temporada, por encima de la barda del jardín derecho, para otro cuadrangular de dos carreras. Heim, en su regreso a Globe Life Field tras jugar con los Rangers de 2020 a 2025, siguió con un jonrón solitario contra su equipo anterior, lo que amplió a 6-2 la ventaja de los Atléticos.

Alika Williams cerró la cuenta con un jonrón de dos carreras en la quinta y un doble productor en la séptima para ayudar a los A’s a evitar una barrida de tres juegos.

Jacob López (6-4) lanzó seis entradas, durante las que ponchó a siete y permitió ambas carreras con seis hits. En sus últimas 10 aperturas, tiene una efectividad de 2,28 y 61 ponches en 51 1/3 entradas.

El dominicano Ezequiel Durán y Justin Foscue conectaron jonrones solitarios por los Rangers. Fue el primer jonrón de apertura en el turno inicial de un duelo en la carrera de Durán.

Cody Bradford (0-4) permitió cinco carreras —todas por jonrones— en cuatro entradas de labor por Texas.

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