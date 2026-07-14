Ejército señala a guerrilla ELN de secuestrar a 39 personas en el noroeste de Colombia

Entre las víctimas del secuestro hay un menor de edad, afirmó el ejército en un comunicado, sin explicar si todos los secuestrados son civiles.

Los presuntos integrantes del ELN habrían secuestrado al grupo de personas en la vía que une Quibdó y Carmen de Atrato, dos municipios del departamento de Chocó.

Antes de la denuncia del ejército la gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, advirtió en la red social X que el ELN mantenía “ataques contra tropas del ejército” en la vía, bloqueándola con dos autobuses de transporte público en los que había “39 personas a bordo. Entre ellos, una menor de dos años”.

Córdoba aseguró que las 39 personas se encontraban “bien”, pero no denunció que estuvieran secuestradas. Luego instó a los pobladores a no transitar por la vía por seguridad.

El ejército rechazó el secuestro e indicó que trabaja en coordinación con la policía para ubicar a los responsables y lograr su liberación.

“Exigimos al ELN respetar la vida e integridad de las personas secuestradas y proceder a su liberación inmediata e incondicional”, indicó esa fuerza.

El ELN es una guerrilla formada en 1964 e inspirada en la revolución cubana. La estatal Defensoría del Pueblo calcula que tiene presencia en más de 200 municipios del país.

El gobierno del progresista Gustavo Petro suspendió en enero de 2025 una mesa de negociación de paz con el ELN en rechazo a una arremetida violenta de la guerrilla con una facción enemiga en el noreste del país que terminó por afectar a la población civil.

El presidente electo Abelardo de la Espriella, quien se posesionará el 7 de agosto, ha dicho que no continuará con los intentos de diálogo con los grupos armados, sino que aumentará las operaciones militares.

FUENTE: AP