Ejército de EEUU identifica a 2 soldados caídos en ataque iraní en Jordania: eran de Texas y Hawai

Se trata del teniente primero Tyler James Feehan, que tenía 25 años y era de Ewa Beach, Hawai, y de la soldado raso Isabella Gonzales, que tenía 19 años y era de Carrollton, Texas, informaron las Fuerzas Armadas.
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WASHINGTON (AP) — El ejército de Estados Unidos identificó el lunes a dos soldados muertos en un ataque iraní en Jordania.
Se trata del teniente primero Tyler James Feehan, que tenía 25 años y era de Ewa Beach, Hawai, y de la soldado raso Isabella Gonzales, que tenía 19 años y era de Carrollton, Texas, informaron las Fuerzas Armadas.
FUENTE: AP
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