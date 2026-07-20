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Ejército de EEUU identifica a 2 soldados caídos en ataque iraní en Jordania: eran de Texas y Hawai

WASHINGTON (AP) — El ejército de Estados Unidos identificó el lunes a dos soldados muertos en un ataque iraní en Jordania.

Se trata del teniente primero Tyler James Feehan, que tenía 25 años y era de Ewa Beach, Hawai, y de la soldado raso Isabella Gonzales, que tenía 19 años y era de Carrollton, Texas, informaron las Fuerzas Armadas.

FUENTE: AP

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