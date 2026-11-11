Egor Demin anota 22 puntos en su regreso y Nets aplastan a Pelicans 145-111

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Moritz Wagner, pívot de los Nets de Brooklyn, festeja luego de encestar ante los Pelicans de Nueva Orleáns, el miércoles 11 de noviembre de 2026 (AP Foto/Tyler Kaufman) AP

Julius Randle aportó 17 unidades, mientras que Noah Clowney y Moritz Wagner agregaron 16 cada uno por los Nets, que tuvieron a ocho jugadores con cifras de dos dígitos.

Zion Williamson anotó 29 tantos por los Pelicans, que han permitido 138 puntos o más en tres partidos seguidos y han perdido los dos más recientes por más de 30 unidades de diferencia. Los Pelicans cayeron por un récord de la franquicia de 51 puntos, 138-87, ante Golden State la noche del domingo.

Saddiq Bey terminó con 15 puntos por Nueva Orleáns.

Los Nets acertaron el 57% de sus disparos de campo en el partido y terminaron 20 de 41 en triples. Nueve jugadores distintos encestaron al menos un triple, encabezados por Porter y Demin con cuatro cada uno.

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FUENTE: AP