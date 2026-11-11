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Egor Demin anota 22 puntos en su regreso y Nets aplastan a Pelicans 145-111

NUEVA ORLEÁNS (AP) — Egor Demin regresó tras perderse seis partidos por lesión y anotó 22 puntos, Michael Porter Jr. sumó también 22, y los Nets de Brooklyn aplastaron el miércoles 145-111 a los Pelicans de Nueva Orleáns, que hilaron su cuarto revés.

Moritz Wagner, pívot de los Nets de Brooklyn, festeja luego de encestar ante los Pelicans de Nueva Orleáns, el miércoles 11 de noviembre de 2026 (AP Foto/Tyler Kaufman)
Moritz Wagner, pívot de los Nets de Brooklyn, festeja luego de encestar ante los Pelicans de Nueva Orleáns, el miércoles 11 de noviembre de 2026 (AP Foto/Tyler Kaufman) AP

Julius Randle aportó 17 unidades, mientras que Noah Clowney y Moritz Wagner agregaron 16 cada uno por los Nets, que tuvieron a ocho jugadores con cifras de dos dígitos.

Zion Williamson anotó 29 tantos por los Pelicans, que han permitido 138 puntos o más en tres partidos seguidos y han perdido los dos más recientes por más de 30 unidades de diferencia. Los Pelicans cayeron por un récord de la franquicia de 51 puntos, 138-87, ante Golden State la noche del domingo.

Saddiq Bey terminó con 15 puntos por Nueva Orleáns.

Los Nets acertaron el 57% de sus disparos de campo en el partido y terminaron 20 de 41 en triples. Nueve jugadores distintos encestaron al menos un triple, encabezados por Porter y Demin con cuatro cada uno.

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FUENTE: AP

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