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Egipto se aferra a un empate 1-1 ante Irán y supera fase de grupos en un Mundial por 1ra vez

SEATTLE (AP) — Egipto superó la fase de grupos de un Mundial por primera vez, mientras que Irán, al que se le invalidó el posible gol de la victoria por un fuera de juego en los últimos instantes, tendrá que esperar un día para conocer su destino después de que ambos firmaron un empate 1-1 el viernes.

El iraní Ramin Rezaeian (23) celebra después de anotar en el partido ante Egipto por el Grupo G del Mundial, el viernes 26 de junio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Ted S. Warren)
El iraní Ramin Rezaeian (23) celebra después de anotar en el partido ante Egipto por el Grupo G del Mundial, el viernes 26 de junio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Ted S. Warren) AP

Al finalizar lo que se promovió como el “Partido del Orgullo” en Seattle --uno en el que ni Irán ni Egipto querían verse involucrados-- los Faraones terminaron como segundo lugar del Grupo G. Bélgica, que empató 1-1 con Egipto el 15 de junio, se impuso 5-1 a Nueva Zelanda en Vancouver para quedarse con la cima del sector.

Irán aún podría avanzar a la fase de eliminación directa por primera vez, pero ya no controla su propio destino.

Egipto se fue al frente con un gol de Mahmoud Saber a los cinco minutos. El exastro del Liverpool Mohamed Salah generó una buena jugada dentro del área antes de habilitar a Saber, quien sacó un disparo entre las piernas del arquero iraní Alireza Beiranvand.

Irán empató nueve minutos después con un gol de Ramin Rezaeian, y estuvo a punto de quedarse con el triunfo en los añadidos. Shoja Khalilzadeh encontró el fondo de las redes a los 93 minutos, pero el tanto fue anulado por fuera de juego tras una revisión de video.

Si el gol hubiera contado, Irán habría asegurado un boleto a la fase de eliminación directa.

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El Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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