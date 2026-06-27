Egipto se aferra a un empate 1-1 ante Irán y supera fase de grupos en un Mundial por 1ra vez

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El iraní Ramin Rezaeian (23) celebra después de anotar en el partido ante Egipto por el Grupo G del Mundial, el viernes 26 de junio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Ted S. Warren) AP

Al finalizar lo que se promovió como el “Partido del Orgullo” en Seattle --uno en el que ni Irán ni Egipto querían verse involucrados-- los Faraones terminaron como segundo lugar del Grupo G. Bélgica, que empató 1-1 con Egipto el 15 de junio, se impuso 5-1 a Nueva Zelanda en Vancouver para quedarse con la cima del sector.

Irán aún podría avanzar a la fase de eliminación directa por primera vez, pero ya no controla su propio destino.

Egipto se fue al frente con un gol de Mahmoud Saber a los cinco minutos. El exastro del Liverpool Mohamed Salah generó una buena jugada dentro del área antes de habilitar a Saber, quien sacó un disparo entre las piernas del arquero iraní Alireza Beiranvand.

Irán empató nueve minutos después con un gol de Ramin Rezaeian, y estuvo a punto de quedarse con el triunfo en los añadidos. Shoja Khalilzadeh encontró el fondo de las redes a los 93 minutos, pero el tanto fue anulado por fuera de juego tras una revisión de video.

Si el gol hubiera contado, Irán habría asegurado un boleto a la fase de eliminación directa.

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El Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP