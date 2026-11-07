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Egipto despide al técnico Hossam Hassan por 'impacto negativo' en la imagen del equipo

CAIRO (AP) — El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, fue despedido el sábado por lo que la federación de fútbol citó como “un impacto negativo en la imagen positiva del equipo”.

ARCHIVO — El entrenador en jefe de la selección de Egipto, Hossam Hassan, observa previo a un partido de fútbol de la Copa del Mundo del Grupo G entre Egipto e Irán en Seattle, el 26 de junio de 2026. (Foto AP/Manu Fernandez, Archivo)
ARCHIVO — El entrenador en jefe de la selección de Egipto, Hossam Hassan, observa previo a un partido de fútbol de la Copa del Mundo del Grupo G entre Egipto e Irán en Seattle, el 26 de junio de 2026. (Foto AP/Manu Fernandez, Archivo) AP

La Asociación Egipcia de Fútbol no dio más detalles en un comunicado y solo añadió que “mantener la estabilidad del equipo es una prioridad primordial” que no puede verse comprometida.

Los medios egipcios creían que la decisión tenía más que ver con la vida personal de Hassan que con rumores de desacuerdos con jugadores de Egipto, incluido el delantero estrella Mohamed Salah.

El Consejo Supremo para la Regulación de los Medios de Egipto prohibió la semana pasada que Hassan apareciera en todos los medios de comunicación, una decisión sin precedentes contra un entrenador nacional. Eso ocurrió después de que disputas en la vida personal de Hassan se hicieran públicas.

Hassan fue nombrado entrenador de Egipto en 2024 y este año se convirtió en el primer exjugador de Egipto en dirigir a la selección nacional en un Mundial. Egipto fue eliminado por Argentina en octavos de final.

La EFA sustituyó de inmediato a Hassan por Ali Maher, un entrenador principal de larga trayectoria en la Liga Premier egipcia que actualmente dirige a Ceramica Cleopatra, cuarto clasificado.

Maher debe ponerse al día rápidamente. Egipto juega contra Malawi el 13 y el 17 de noviembre en la clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2027. Egipto lidera el Grupo B.

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