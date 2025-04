Trump asegura que no dará marcha atrás con los aranceles, a los que llama una "medicina"

El presidente estadounidense Donald Trump habla con reporteros antes de firmar una orden ejecutiva en la Casa Blanca, en Washington, el lunes 31 de marzo de 2025. (Pool via AP)

El presidente Donald Trump regresa a Mar-a-Lago después de jugar golf en el Trump National Golf Club, el 6 de abril del 2025, en West Palm Beach, Florida. (AP foto/Alex Brandon) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.