Top 25 de las elecciones en EEUU: personas, lugares, fechas, contiendas y lo que hay que saber

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Personal de The Associated Press Television Network trabajan en la oficina de The Associated Press en Washington, el 8 de noviembre de 2016, mientras llegan los resultados durante la noche de las elecciones. (AP Foto/Jon Elswick, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una persona deja su boleta en un buzón electoral en Pioneer Square durante la votación primaria, el martes 21 de mayo de 2024, en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved

Mildred James, de Sanders, Arizona, muestra su calcomanía de "Yo voté" mientras espera que se revelen los resultados de las elecciones primarias presidenciales de la Nación Navajo en Window Rock, Arizona, el 28 de agosto de 2018. (AP Foto/Cayla Nimmo, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved

Puede ser difícil encontrarle sentido a todo esto. Para ayudar a comprender mejor la forma en que Estados Unidos elige a su presidente y a sus líderes, The Associated Press ofrece las siguientes reflexiones sobre las 25 personas, lugares, contienda, fechas y cosas que hay que saber sobre el día de las elecciones. Una especie de guía de la democracia estadounidense a punto de cumplir 250 años.

Puede que no haya nadie tan decidido a devolver a Trump a la Casa Blanca como Elon Musk, la persona más acaudalada del mundo. “El presidente Trump debe ganar para preservar la Constitución. Debe ganar para preservar la democracia en Estados Unidos”, dijo el fundador de SpaceX y Tesla a una multitud en un mitin el 6 de octubre, cuando Trump regresó a Butler, Pensilvania, donde sucedió el primer intento de asesinato en su contra. Junto con su insondable riqueza personal, que Musk sea propietario de la red social X — antes Twitter— le da una capacidad sin precedentes para tratar de convencer a los votantes de su creencia de que elegir a Trump es una “situación en la que hay que ganar”. Musk está gastando mucho en esfuerzos para conseguir el voto y utilizando su posición como CEO de X para amplificar la desinformación y compartir con millones de usuarios en la red social su argumento de que el país no sobrevivirá si Harris gana la Casa Blanca. Es un mensaje premonitorio que parece volverse más sombrío día a día, y Musk lo sabe. “Como pueden ver, no soy solo MAGA”, dijo a los partidarios de Trump desde el escenario del mitin en Butler. “Soy Dark MAGA”, en referencia a las siglas del lema de Trump: “Make America Great Again” (“Devolvamos la grandeza a Estados Unidos”).

La fundadora de Win With Black Women, Jotaka Eaddy, ha organizado durante los últimos cuatro años videoconferencias los domingos por la noche en Zoom para charlar sobre política. El 21 de julio, no pudo entrar a su propia reunión. Ese mismo día, Joe Biden se retiró de la contienda presidencial y respaldó a Harris como su sustituta para ser la candidata demócrata, y una vez que Zoom hizo algunos ajustes, 44.000 personas estaban en línea y listas para hablar de ello. Fue una charla motivacional y un teletón. La gente rezaba y cantaba. Aproximadamente una hora después de que comenzara el Zoom, Star Jones compartió un enlace de donación y a la mañana siguiente ya habían recaudado más de 1 millón de dólares. La reunión generó un efecto dominó, ya que Eaddy convirtió una herramienta que se volvió esencial por la pandemia de coronavirus en un lugar esencial para que los partidarios de Harris se reunieran. Pronto, hombres negros, mujeres blancas, y hombres blancos y fans de Taylor Swift se conectaron. “Esto nos ha permitido organizarnos de una manera que une a personas que de otra manera no se conectarían”, dijo Eddy.

Ahora que la forma en que se emite un voto es tanto una opción roja/azul como el candidato que obtiene el voto, averiguar quién ganará una elección reñida a menudo depende de conocer el tipo de boletas que quedan por contar. Garrett Archer, un exanalista del Departamento de Estado de Arizona que ahora es periodista de datos, fue uno de los primeros observadores electorales de Twitter en comprender cuán quisquillosos pueden ser esos detalles. ¿Todavía había que contar los votos anticipados, emitidos en persona, enviados por correo o dejados en un buzón electoral? ¿Cuánto tiempo antes del día de las elecciones llegaron esas boletas por correo? ¿O podrían esos votos por correo ser en realidad “tardíos” dejados en un lugar de votación? Archer profundiza en esos detalles en su trabajo con la filial de ABC en Phoenix, pero la mayoría de nosotros obtendremos su análisis de los resultados de las elecciones de Arizona en línea, mientras esperamos todas las tardes después del día de las elecciones su característico tuit que comienza: “Maricopa entrante...”

Aproximadamente una semana después del día de las elecciones, es probable que la secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, protagonice una transmisión en vivo a través de la cámara web de una laptop para anunciar los resultados de la votación por orden de preferencia. El sistema de segunda vuelta instantánea, que se utiliza cuando ningún candidato gana inicialmente una mayoría absoluta, podría ser una novedad en la votación negativa si no fuera por el 2do distrito legislativo del estado. Con una desventaja de unos 2.000 votos en 2018, el demócrata Jared Golden resultó ganador y derrocó al titular del Partido Republicano una vez que el proceso de elección por orden de preferencia le otorgó los votos de dos independientes rezagados. Maine también otorga dos de sus votos del Colegio Electoral por distrito legislativo, y aunque puede ser poco probable, el camino hacia los 270 votos electorales teóricamente podría terminar con los resultados de la elección clasificada en el 2do distrito de Maine. En ese caso, si la victoria de Golden en 2018 se repite, le correspondería a Bellows anunciar que la votación por orden de preferencia ha puesto a un finalista en segundo lugar en la Casa Blanca.

En una isla aleutiana más cercana a la frontera rusa que la Alaska continental y a casi 6.500 kilómetros (más de 4.000 millas) de la Casa Blanca, la pregunta no es quién gana el día de las elecciones. Se trata de quién será el último estadounidense en votar. “La gente se divierte un poco ese día, porque, quiero decir, siendo realistas, todo el mundo sabe que las elecciones están decididas mucho antes de que terminemos”, dijo Layton Lockett, administrador de la ciudad de Adak, Alaska. El último centro de votación del país en cerrar es el único que sigue abierto desde la medianoche hasta la 1 de la madrugada, cuando las cosas terminan en la isla y antigua base militar de la Segunda Guerra Mundial. En 2012, el último votante fue Mary Nelson, cuando la comunidad de unos pocos cientos de personas eliminó la votación anticipada para sufragar en persona. Ella también era una trabajadora electoral ese día, lo que significa que su momento histórico duró poco. “Cuando abrí el telón para volver a salir, el administrador de la ciudad me tomó una foto... y nos estaban esperando en Nome para decir nuestro conteo de votos”, dijo Nelson.

De los más de 500 condados en los siete estados disputados en las elecciones de este año, solo 10 votaron por Trump en 2016 y luego a Biden en 2020. El primero en completar su conteo este día de elecciones debería ser el condado Nash, en Carolina del Norte, que para las 10 p.m. podría proporcionar una indicación temprana de qué candidato se está desempeñando mejor entre los votantes indecisos que probablemente decidirán estas reñidas elecciones a Casa Blanca. Eso es especialmente cierto si hay un ganador decisivo en la comunidad al noreste de Raleigh, que no se vio afectada por el huracán Helene. Han pasado dos décadas desde que un candidato presidencial ganó Nash por más de un punto. La confirmación llegará después de horas (o días), pero más información llegará aproximadamente media hora después, cuando el otro condado de Carolina del Norte relacionado con Trump-Biden, New Hanover, en la costa atlántica del estado, debería concluir su conteo. Los otros ocho condados a tener en cuenta son: Erie y Northhampton, en Pensilvania; Maricopa, en Arizona; Kent, Saginaw y Leelanau, en Michigan, y Sauk y Door, en Wisconsin.

Hay más en Arizona que el condado Maricopa. ¡En serio! Sí, es cierto que Biden obtuvo una victoria en 2020 entre los más del 60% de los votantes de Arizona que viven en la extensa casa de Phoenix y sus suburbios. Pero es posible que Biden no hubiera ganado Arizona y sus 11 votos electorales sin su victoria en el condado Apache, donde venció a Trump por 11.851 votos de los aproximadamente 35.000 emitidos. ¿Su margen en todo el estado? Solo 10.457. El condado Apache está lejos de ser el típico bastión urbano demócrata. Gran parte del condado rural es parte de la Nación Navajo, y también incluye tierras pertenecientes al pueblo apache que le dio nombre al condado. En total, más del 70% de las personas que viven allí son nativos originarios. La población indígena de Estados Unidos a menudo se pasa por alto en las elecciones presidenciales: los estados con los mayores porcentajes de población indígena —Alaska, Nuevo México, Oklahoma y Dakota del Sur— no suelen ser competitivos. El surgimiento de Arizona como un campo de batalla hace que los votantes del condado Apache — y un 5% de los arizonenses que son nativos originarios— sean un factor potencial en las elecciones de este año.

Trump ganó Wisconsin por unos 20.000 votos en 2016, y él y el país tuvieron que esperar al condado Milwaukee para saber de qué lado caería ese margen. El condado más grande del estado y bastión demócrata es uno de los pocos en Wisconsin que publica los resultados de las boletas por correo de una sola vez, en lugar de combinarlos con otras boletas contadas en los lugares de votación de los recintos. En 2016, la confirmación de que no quedaban suficientes votos por correo para contar en la ciudad de Milwaukee para cambiar la contienda de Trump a Hillary Clinton permitió a The Associated Press declarar al republicano ganador del estado y de la Casa Blanca. En las elecciones intermedias de 2022, solo cuando AP confirmó que no quedaban boletas por contar en Milwaukee y el condado Dane, la otra importante fuente de votos demócratas de Wisconsin, pudo decir que el republicano Ron Johnson regresaría al Senado. Es posible que Milwaukee no esté entre los últimos condados de Wisconsin en informar sus resultados este año, pero no se pueden descartar sus posibilidades de ser el condado decisivo una vez que lo haga en este estado clave.

Los funcionarios electorales de todo el país no encontraron casos de fraude, vandalismo o robo relacionados con el uso de buzones electorales que pudieran haber afectado el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Y, sin embargo, ningún lugar en las elecciones de este año puede enfrentar más escrutinio que el buzón electoral, una herramienta diseñada para facilitar la votación que se ha convertido en la fuente de teorías de conspiración de que jugaron un papel (no lo hicieron) en robarle las elecciones a Trump (no fue así). Varios estados han promulgado leyes que restringen su uso desde 2020, mientras que en otros siguen siendo objeto de fascinación. La Corte Suprema de Wisconsin dio marcha atrás en julio y anuló un fallo que autorizaba los buzones electorales únicamente en las oficinas de los secretarios electorales. Los fiscales están investigando actualmente la retirada del buzón de Wausau el mes pasado por parte del alcalde sin consultar con el secretario de la ciudad. Los funcionarios electorales suelen tener procesos detallados para garantizar la salvaguarda de las boletas que se dejan en los buzones electorales, que a menudo son monitoreados de forma remota por cámaras. Aun así, los buzones siguen siendo un lugar donde los opositores creen erróneamente que su voto no está a salvo.

Hay 538 votos electorales para ganar en los 50 estados y el Distrito de Columbia, pero las campañas de Trump y Harris están disputando seriamente solo siete estados este año: Arizona, Nevada, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Wisconsin y, sobre todo, Pensilvania. Hace ocho años, Pensilvania fue el último estado que dio la ventaja a Trump, antes de ganar en Wisconsin en las primeras horas después del día de las elecciones. Hace cuatro años, la victoria de Biden allí cuatro días después del cierre de las urnas, por aproximadamente 80.000 votos de los más de 6,8 millones emitidos, fue la diferencia. Ambos aspirantes a la presidencia pueden llegar a los 270 votos electorales necesarios para ganar la Casa Blanca sin ganar en el estado donde se elaboraron la Declaración de Independencia y la Constitución, pero su camino hacia Avenida Pensilvania 1600 se vuelve mucho más fácil si obtienen los 19 votos electorales de Pensilvania.

Los partidarios del derecho al aborto van 7-7 en votaciones estatales desde que la Corte Suprema de Estados Unidos “devolvió al pueblo y a sus representantes electos” la facultad de decidir sobre la legalidad de la interrupción del embarazo. El día de las elecciones, los votantes de nueve estados más tendrán la oportunidad de opinar al respecto. Los estados van desde los confiablemente azules (Colorado, Maryland) hasta los decididamente rojos (Dakota del Sur, Missouri, Nebraska), con algunos campos de batalla presidenciales y/o estados con contiendas clave para el Senado federal —Arizona, Nevada y Montana— en medio. Y luego está Florida, un estado que Hillary Clinton esperaba que le proporcionara un poderoso impulso hacia la Casa Blanca. En cambio, el Estado del Sol fue en 2016 (y nuevamente en 2020) una piedra angular del conteo del Colegio Electoral de Trump. Una derrota de Trump en Florida sin duda hundiría su intento de regresar a la Casa Blanca, pero no está claro si la oportunidad de votar sobre temas sociales —incluso uno tan potente como el aborto—pueda influir en suficientes votantes para afectar realmente un resultado en la contienda presidencial.

Los republicanos probablemente puedan mantener el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos incluso si pierden un par de escaños en Nueva York, donde un desordenado proceso de redistribución de distritos hace dos años ayudó al Partido Republicano a ganar seis distritos que se llevó Biden. Pero si esas derrotas incluyen al legislador Marc Molinaro en el 19vo distrito legislativo del estado, será una noche electoral incómoda para el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Molinaro se ha presentado como un pragmático mientras busca la reelección por primera vez, evitando el circo del exrepresentante republicano George Santos en el 3er distrito de Nueva York, un escaño que su partido ya ha perdido, y los titulares inconvenientemente sincronizados de la estrella en ascenso del partido y representante del 17vo distrito, Mike Lawler. El demócrata Josh Riley, quien casi ganó el distrito en 2022, ha recaudado más dinero que Molinaro antes de su revancha de noviembre, ya que los demócratas postulan candidatos en todo el país que se quedaron cortos en las elecciones intermedias de 2022. Si esa es una estrategia ganadora en el 19vo distrito de Nueva York y en otros lugares, las celebraciones podrían ser las más estridentes en Brooklyn la noche de las elecciones del representante del 8vo distrito de Nueva York, Hakeem Jefferies: el líder demócrata y presidente en espera de la Cámara de Representantes.

En política se dice que los demócratas siempre están a una elección de ganar en Texas. Luego llega el día de las votaciones y los republicanos se llevan el ganado, mientras que los demócratas otra vez se quedan solo con el sombrero. ¿Este año cambiará? Los demócratas dicen que están invirtiendo mucho dinero en el estado con la esperanza de que un impopular senador saliente (Ted Cruz) esté en riesgo ante una estrella en ascenso (el exjugador de la NFL y actual representante Colin Allred). ¿Suena conocido? Hace seis años, Cruz era un legislador impopular saliente que se postuló contra la estrella demócrata en ascenso de la Cámara de Representantes federal, Beto O’Rourke. Algunos dicen que O’Rourke hizo la campaña perfecta, pero Cruz ganó por unos cómodos 2,6 puntos. Han pasado 30 años desde que un demócrata ganó a nivel estatal en Texas, así que tal vez las probabilidades sean mejores para los demócratas en Florida. También están gastando dinero allí para tratar de derrocar al actual senador Rick Scott. Pregúntele al Partido Republicano qué hacer con estos movimientos y le dirán que los demócratas necesitan ese tipo de sorpresa dramática para mantener el control del Senado.

John Duarte podría estar en una de las contiendas más reñidas del ciclo, y posiblemente enfrenta el tiempo de espera más largo para saber si regresará al Congreso. El republicano de California ganó la contienda de 2022 por 564 votos en una pelea que fue tan reñida que la AP necesitó hasta la primera semana de diciembre para declararlo ganador. Ahora tiene que hacerlo todo de nuevo: se enfrenta a una revancha en el 13ero distrito legislativo del estado contra el exasambleísta estatal Adam Gray. El conteo de California tarda mucho en gran parte porque el estado lleva a cabo sus elecciones completamente por correo postal. En el 13ero distrito, tampoco hay ciudades importantes —ni Los Ángeles, ni Bakersfield, ni siquiera Fresno— que proporcionen suficientes votos al comienzo de la noche para dejar claro quién ha ganado. Si la mayoría en la Cámara de Representantes se reduce a la contienda de Duarte, la atención de la nación se centrará en un conteo largo en cinco condados del Valle Central agrícola de California.

El primer martes después del primer lunes de noviembre es el Día de las Elecciones en Estados Unidos, según quedó establecido en 1875 en el Título 2, Sección 7 del Código federal, para la elección “en cada uno de los estados y territorios de Estados Unidos, de representantes y delegados al Congreso”. En las elecciones modernas, el Día de la Votación quizás se considere más como el ÚLTIMO día de las elecciones generales: es la última oportunidad para que los votantes emitan su voto en persona, para que las boletas por correo lleguen y se cuenten, o, en algunos estados, el día en que las boletas por correo postal deben tener matasellos.

Una boleta enviada por correo postal puede llegar al estado de Washington hasta tres semanas después del día de las elecciones y aún así contarse, pero el 25 de noviembre es la fecha límite para que cualquier estado que acepte votos emitidos por correo llegue con un matasellos del día de las elecciones. En total, 17 estados y el Distrito de Columbia permiten que las boletas por correo postal lleguen después del día de las elecciones, mientras que otros 32 requieren que estén en la urna el día de las elecciones. Solo Luisiana requiere que las boletas por correo postal lleguen anticipadamente para que se cuenten: la fecha límite para las boletas por correo es el día antes del día de las elecciones.

Después de que los partidarios de Trump irrumpieran en el Capitolio el 6 de enero de 2021, en una insurrección que tenía como objetivo anular su derrota ante el entonces presidente electo Joe Biden, el Congreso actualizó la Ley de Conteo Electoral para, entre otras cosas, establecer el 11 de diciembre como la fecha en la que el gobernador de cada estado debe certificar los resultados de las elecciones presidenciales y presentar su lista de compromisarios o votantes colegiados. Cualquier impugnación legal debe completarse antes del 16 de diciembre, porque esos miembros del Colegio Electoral votarán al día siguiente.

Espera, ¿hay otro día de elecciones? ¡En efecto! La Constitución dice que no es el pueblo el que elige a un presidente, sino un grupo de “electores” seleccionados por cada estado para el puesto. Pero los fundadores también escribieron que los estados pueden decidir cómo elegir a sus miembros del Colegio Electoral, y a casi todos se les requiere votar por el ganador del voto popular de su estado (Maine y Nebraska lo hacen de manera un poco diferente). Este ritual tiene lugar aproximadamente una semana antes de Navidad, fecha límite para que los votos emitidos de los electores lleguen a Washington.

Más ceremonia a principios de enero cuando los miembros del 119no Congreso, habiendo asumido el cargo unos días antes, cuentan esas boletas del Colegio Electoral bajo las reglas de la Ley de Conteo Electoral actualizada. Las objeciones aún son posibles, pero mucho más difíciles de plantear, y la ley revisada deja en claro que el vicepresidente está allí solo para anunciar los resultados como presidente del Senado. Una vez que los votos electorales se emitan y cuenten oficialmente, el paso final de la elección se produce en la toma de posesión del nuevo presidente el 20 de enero de 2025.

Casi todas las aproximadamente 160 millones de boletas que se emitirán en las elecciones de este año estarán hechas de papel. Y casi todas serán contadas con máquinas. Los funcionarios electorales dicen que sin esas máquinas, el conteo manual de esas boletas llevaría mucho más tiempo, costaría mucho más a los contribuyentes y resultaría en errores que luego tomaría aún más tiempo y dinero para arreglar. “Los seres humanos son realmente malos en las cosas tediosas, y contar las boletas es una de las cosas más tediosas que podríamos hacer”, dijo el profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Charles Stewart. “Las computadoras son muy buenas para cosas tediosas. Pueden contar muy rápido y con mucha precisión”. Aun así, el deseo de que los humanos participen en el proceso persiste. Los funcionarios de Georgia están en desacuerdo sobre una directiva reciente de la junta electoral del estado que requiere que los trabajadores electorales cuenten el número total de boletas a mano.

Para The Associated Press, una contienda es indefinida (“too close to call”) cuando los funcionarios electorales aún están tabulando los votos y no hay un ganador claro. Independientemente de cuán estrecho pueda ser el margen entre los principales candidatos, la AP no dirá que una contienda está “indefinida” a menos que los funcionarios electorales hayan contado todas las boletas pendientes —excepto las boletas provisionales y los votos por correo postal y en ausencia que llegaron tarde— y el ganador aún no está claro. En esos casos, es probable que la AP no sea capaz de decir quién ha ganado hasta que los funcionarios electorales certifiquen los resultados, un proceso que puede demorar hasta varias semanas después del día de las elecciones. Por cierto, las elecciones que se van a recuento no son automáticamente “indefinidas”. De hecho, dependiendo de cuántos votos separen a los candidatos que van detrás del líder, la AP puede declarar un ganador incluso si es posible un recuento.

Esto es lo que pasa con los recuentos: pueden requerirse por ley, puede solicitarlo un candidato, puede ordenarlo un tribunal. Pero es muy probable que esto solamente prolongue lo inevitable. “Los recuentos cambian un número muy pequeño de votos”, dijo Deb Otis, de la organización apartidista Fair Vote (Voto Justo). “Vamos a ver recuentos en 2024 que no van a cambiar el resultado”. Casi nunca lo hacen. En los 36 recuentos de una elección general estatal desde el recuento más famoso de Estados Unidos en 2000, ninguno movió el margen por más de unos pocos cientos de votos. ¿El cambio promedio? Solo 0,03 puntos porcentuales. ¿El más grande? Un movimiento de 0,11 puntos en la contienda de 2006 para auditor del estado de Vermont, una contienda inusual que cambió cuando una ventaja de 137 votos en el conteo inicial para el republicano Randy Brock se convirtió en una victoria de recuento de 102 votos para el demócrata Thomas Salmon. “El conteo es bastante preciso porque las máquinas funcionan”, dijo la exfuncionaria electoral de Arizona, Tammy Patrick. “Tenemos recuentos (...) para asegurarnos de que lo hicimos bien”. Como pronto aprenderán los candidatos que van rezagados, el primer conteo casi siempre está bien.

¿Buscará “informes de precintos” para ir conociendo los resultados de este año? Lo más probable es que encuentre una estimación del “voto esperado” en su lugar. The Associated Press y otras organizaciones noticiosas se han alejado de los informes de precintos como una medida de la participación electoral por varias razones: el hecho de que más de la mitad de los votantes ya no emiten su voto en persona en un “recinto” de vecindario el día de las elecciones, entre ellas. En cambio, la AP estimará cuántos de los votos han contado los funcionarios electorales, y cuántas boletas les quedan por contar, en función de una serie de puntos de datos, incluidos detalles sobre los votos anticipados emitidos, las estadísticas de registro y la participación en elecciones recientes. Esas estimaciones cambiarán a medida que se cuenten los votos y se disponga de más información sobre el número exacto de sufragios emitidos. Las estimaciones de la AP de los votos emitidos alcanzarán el 100% hasta que los resultados de las elecciones se certifiquen como definitivos y completos.

Lo más seguro es que, en una nación tan dividida como Estados Unidos, no lo sabremos el día de las elecciones, o, al menos, no el día de las elecciones en la costa este. Dado que tuvieron que pasar 36 días para que la victoria de George W. Bush en la contienda presidencial de 2000 se definiera en Florida y ante la Corte Suprema, sólo en las dos victorias de Barack Obama, la AP ha declarado a un ganador de la Casa Blanca antes de la medianoche, hora del este del país. Trump ganó hasta las 2:29 a.m. ET en 2016 y en 2020 perdió hasta el sábado por la mañana después del día de las elecciones, que es el tiempo que le tomó a Biden reclamar 270 votos electorales al emerger como el claro ganador en Pensilvania. Mientras tanto, el gran número de representantes estadounidenses de California —un estado donde los funcionarios contarán los votos por correo postal durante semanas— podría provocar una larga espera para saber qué partido controlará la Cámara de Representantes. ¿La elección para presidente de la cámara baja? Ese es otro asunto.

____

El Top 25 de las elecciones de AP fue elaborado por Leah Askarinam, Christina A. Cassidy, Christine Fernando, Meg Kinnard, Chris Megerian, Geoff Mulvihill, Stephen Ohlemacher, Emily Swanson, Mark Thiessen y Robert Yoon.

____

Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense.

____

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. Más sobre la cobertura de democracia realizada por la AP aquí. La AP es la única responsable de todos los contenidos.

FUENTE: Associated Press