Supermartes en Estados Unidos: Trump logra amplia victoria y está a un paso de sellar su candidatura

En esta combinación de fotos: el presidente Joe Biden (i) habla en Salt Lake City el 10 de agosto de 2023; el expresidente Donald Trump habla en Las Vegas el 8 de julio de 2023 y la exembajadora ante la ONU Nikki Haley habla en Columbia, Carolina del Sur de 2024. (Foto AP) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.