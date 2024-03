Suecia se integra oficialmente a la OTAN, poniendo fin a décadas de neutralidad

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, a la derecha, junto al primer ministro sueco, Ulf Kristersson, antes de oficializar la adhesión de Suecia a la OTAN en la Sala Benjamin Franklin del Departamento de Estado, el jueves 7 de marzo de 2024, en Washington. (Foto AP/Jess Rapfogel) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.