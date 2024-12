Senador republicano dice que Kash Patel, elegido por Trump, debe restaurar la fe pública en el FBI

El senador Chuck Grassley, republicano por Iowa, presidente entrante de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado de Estados Unidos, toma asiento mientras el panel se reúne para confirmar a los nominados del presidente Joe Biden en las últimas semanas del 118º Congreso, en el Capitolio en Washington, el jueves 21 de noviembre de 2024. (AP foto/J. Scott Applewhite) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved