Qué esperar el día de las elecciones en Nuevo México

Una mujer marca una boleta electoral en un centro de votación en South Valley, área de Albuquerque, Nuevo México, el 8 de noviembre de 2022. (AP Foto/Andres Leighton, Archivo)

The Associated Press no hace proyecciones y declarará un ganador hasta que haya determinado que no hay un escenario que permita a los candidatos rezagados cerrar la brecha. Hasta que haya un candidato definido, la AP continuará cubriendo cualquier acontecimiento de interés periodístico, como concesiones de candidatos o declaraciones de victoria. Al hacerlo, la AP dejará en claro que no ha declarado un ganador y explicará por qué.