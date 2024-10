Qué esperar el día de las elecciones en Maine

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Las urnas son llevadas a para una tabulación de votación de elección clasificada en Augusta, Maine, 12 de noviembre de 2018. (AP Foto/Robert F. Bukaty, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

La AP no hace proyecciones y declarará un ganador sólo cuando haya determinado que no hay ningún escenario que permita a los candidatos rezagados cerrar la brecha. Si una contienda no ha sido declarada ganadora, AP continuará cubriendo cualquier acontecimiento de interés periodístico, como las concesiones de los candidatos o las declaraciones de victoria. Al hacerlo, AP dejará claro que aún no ha declarado un ganador y explicará el porqué.

Aquí un vistazo a qué esperar en las elecciones en Maine:

5 de noviembre.

8 p.m., hora del este.

4 totales, de los cuales dos se otorgan al ganador estatal y uno al ganador de cada uno de los distritos congresionales del estado.

Presidencial: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Jill Stein (Green) vs. Cornel West.

Senado federal: King (independiente) vs. Costello (D) vs. Kouzounas (R) vs. Cherry (independiente).

2do Distrito Congresional: Jared Golden (D) vs. Austin Theriault (R).

Medida electoral: Pregunta 5 (restablecer la antigua bandera del estado).

Cámara de Representantes de Estados Unidos, Senado estatal, Cámara estatal y sheriff del condado de Sagadahoc.

2020 (estatal): Biden (D) 53%, Trump (R) 44%. Anuncio del ganador por parte de la AP: miércoles 4 de noviembre de 2020, 3:05 a.m. hora del este.

2020 (2do Distrito): Trump (R) 52%, Biden (D) 45%.

1.152.446 (hasta el 8 de julio de 2024). Aproximadamente 34% demócratas, 28% republicanos y 32% independientes.

Fue de 72% de los votantes registrados en 2020.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2020: alrededor de 63% del total de votos

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2022: alrededor de 36% del total de votos

Los primeros votos reportados el 3 noviembre de 2020, a las 8:16 p.m., hora del este.

Para la medianoche, hora del este: aproximadamente el 56% del total de los votos emitidos se había reportado.

___

La periodista de The Associated Press Maya Sweedler contribuyó.

___

Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense.

___

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. Más sobre la cobertura de democracia realizada por la AP aquí. La AP es la única responsable de todos los contenidos.

FUENTE: Associated Press