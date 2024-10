Qué esperar el día de las elecciones en Kansas

La AP no hace proyecciones y declarará un ganador sólo cuando haya determinado que no hay ningún escenario que permita a los candidatos rezagados acortar distancias. Si no se ha declarado un ganador en una contienda, AP seguirá cubriendo cualquier acontecimiento de interés periodístico, como las concesiones de los candidatos o las declaraciones de victoria. Al hacerlo, AP dejará claro que aún no ha declarado un ganador y explicará por qué.