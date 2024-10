Qué esperar el día de las elecciones en Illinois

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una persona con un botón que dice "Yo voté" el primer día en que se permitieron sufragios tempranos en Chicago, el 3 de octubre del 2024. (AP foto/Charles Rex Arbogast)

Los votantes también podrán responder a tres preguntas no vinculantes, incluyendo una sobre si los planes de seguro médico que ofrecen beneficios para mujeres embarazadas deben también ofrecer tratamientos reproductivos como la fertilización in vitro.

The Associated Press no hace proyecciones y declarará a un ganador solo cuando no hay ningún escenario en que uno de los candidatos rezagados pueda cerrar la brecha. Si una contienda no ha tenido un ganador evidente, la AP seguirá cubriendo acontecimientos noticiosos, como si algún candidato se declara ganador o admite una derrota. En esos casos, la AP dejará claro que no ha declarado un ganador y explicará el porqué.