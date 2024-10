¿Qué es el Colegio Electoral y cómo lo utiliza EEUU para elegir presidentes?

ARCHIVO - El certificado de los votos del Colegio Electoral para el estado de Arizona es abierto en una sesión conjunta del Senado y de la Cámara para confirmar los votos emitidos en las elecciones de noviembre, en el Capitolio, el 6 de enero de 2021. (AP Foto/Andrew Harnik, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved