Nuevo submarino nuclear de ataque chino se hundió durante su construcción, según funcionario de EEUU

La identificación del submarino nuclear hundido fue reportada inicialmente por The Wall Street Journal. Thomas Shugart, exmarino de la Armada de Estados Unidos y analista del instituto Center for a New American Security, detectó por primera vez el incidente en julio, aunque en ese momento no se sabía públicamente que era el nuevo buque de la clase Zhou.

La noticia del hundimiento del submarino se produce en la misma semana en que China realizó una inusual prueba con un misil balístico intercontinental en aguas internacionales del océano Pacífico. Los expertos afirman que es la primera vez que Beijing realiza un ensayo de ese tipo desde 1980.

Gambrell informó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

