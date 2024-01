Jurado dice que Trump debe pagar 83,3 millones a E. Jean Carroll en juicio por difamación

En mayo, otro jurado concedió a Carroll 5 millones de dólares. Consideró que Trump no era responsable de violación, pero sí de abusar sexualmente de Carroll y después de difamarla al afirmar que lo había inventado. Trump ha apelado esa sentencia.

Trump no se presentó al primer juicio. Más tarde expresó su arrepentimiento por no haber asistido e insistió en testificar en el segundo juicio, aunque el juez limitó lo que podía decir, dictaminando que había perdido su oportunidad de argumentar que era inocente. El jueves sólo pasó unos minutos en el estrado de los testigos, durante los cuales negó haber atacado a Carroll, y luego abandonó el tribunal refunfuñando: “Esto no es Estados Unidos”.