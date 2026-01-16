Camionero cubano con I-220A en Tampa rompe en llanto tras perder su CDL y arremete contra EE.UU. por medidas migratorias

El creador de contenidos cubano Ricardo Barrera Pauli denunció entre lágrimas la suspensión de su licencia comercial en Florida, lo que le impide seguir trabajando como camionero y sostener a su familia.

Un camionero cubano con estatus migratorio I-220A en Tampa , Florida , denunció públicamente la suspensión de su licencia comercial de conducir (CDL) , una medida que lo deja sin empleo y sin su principal fuente de ingresos.

Se trata de Ricardo Barrera Pauli , creador de contenidos conocido en redes sociales como @elrickytampa , quien compartió un video profundamente emotivo en el que aparece visiblemente afectado tras recibir la notificación de las autoridades estatales.

“¿Qué tengo que hacer para sentirme como un ser humano?”

Entre lágrimas, el inmigrante expresó su frustración y dolor por la situación que enfrenta, señalando que su vida y la de su familia dependen de decisiones legales fuera de su control.

“¿Qué tengo que hacer para sentirme como un ser humano? Mi vida depende de leyes que ponen hombres con poder. Nací en un país gobernado por hombres con poder que hacen lo que les da la gana y llego a EE.UU. en busca de una nueva vida, pero también me cortan las alas. ¿En qué mundo estamos viviendo?”, dijo conmovido.

Cuatro años de trabajo, todo en riesgo

Ricardo relató que lleva cuatro años trabajando intensamente en Estados Unidos para mantener a su familia de manera honrada. La suspensión de su CDL representa no solo la pérdida de su empleo como camionero, sino también la imposibilidad de pagar su vivienda y cubrir los gastos básicos del hogar.

Según explicó, se encontraba en la oficina de recaudación de impuestos, donde los conductores comerciales suelen renovar sus licencias, cuando le informaron que su documento había sido suspendido. Sin la CDL, no puede continuar ejerciendo su profesión.

Video viral y ola de solidaridad

El testimonio de Barrera Pauli se volvió viral, alcanzando cerca de 400,000 visualizaciones en redes sociales y generando decenas de comentarios de apoyo, especialmente de otros inmigrantes y camioneros cubanos que temen enfrentar situaciones similares.

“Podemos sentir su dolor. Estas situaciones son delicadas, ojalá reciba apoyo emocional”, escribió una usuaria.

Posible vínculo con medidas recientes

Algunos usuarios sugirieron que la suspensión podría estar relacionada con recientes políticas impulsadas durante la administración de Donald Trump, particularmente aquellas vinculadas al nivel de inglés exigido a conductores comerciales. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por el propio Ricardo ni por las autoridades.

“No es justo lo que están haciendo con nosotros”

El creador de contenidos agradeció los mensajes de solidaridad y aseguró que está luchando para resolver la situación por vías legales.

“No es justo lo que están haciendo con nosotros”, afirmó, mientras cientos de seguidores le enviaban mensajes de ánimo, fe y esperanza.