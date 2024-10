Fuertes críticas a Biden tras llamar "basura" a los partidarios de Trump

Embed - Biden llama «basura» a los seguidores de Trump, y el Ex Presidente le contesta

El senador de la Florida Marco Rubio se acercó al ex presidente en un mitin en Allentown, Pennsylvania, y le contó los comentarios hechos por Biden.

“¿Recuerdas a Hillary? Ella dijo deplorable y luego dijo irredimible, ¿verdad? Pero dijo deplorable. Eso no funcionó. Basura" creo que es peor, Pero él no lo sabe. Por favor, perdónelo. Por favor, perdónelo. Porque no sabe lo que dijo”, dijo Trump, en referencia a las disminuidas capacidades cognitivas de Biden.

“Espero que la campaña de Biden esté lista para disculparse. No somos basura, somos patriotas que amamos Estados Unidos”, señaló por su parte el senador de origen cubano, conocido por su influencia en el voto hispano.

“Esto es repugnante. Kamala Harris y su jefe Joe Biden están atacando a la mitad del país. No hay excusa para esto. Espero que los estadounidenses lo rechacen”, expresó el senador de Ohio JD Vance, candidato republicano a la vicepresidencia.