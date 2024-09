Fallos de Servicio Secreto antes del tiroteo en un mitin de Trump fueron "evitables", según pesquisa

Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos reaccionan mientras el candidato republicano a la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump, está rodeado por agentes en el escenario de un acto de campaña, el 13 de julio de 2024, en Butler, Pensilvania. (AP Foto/Evan Vucci, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved