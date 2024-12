Exespías israelíes relatan ataque a Hezbollah con dispositivos electrónicos explosivos

ARCHIVO - Combatientes de Hezbollah llevan uno de los ataúdes de cuatro compañeros caídos que murieron el martes después de que sus localizadores portátiles explotaran, durante su procesión fúnebre en el suburbio sur de Beirut, Líbano, miércoles 18 de septiembre de 2024. (AP foto/Bilal Hussein, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved