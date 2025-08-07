Entran en vigor los aranceles de Trump: "Miles de millones de dólares fluyen hacia EEUU"

El presidente Donald Trump habla sobre los aranceles que desea imponer en la Casa Blanca en Washington el 2 de abril del 2025. (AP foto/Mark Schiefelbein) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El presidente destaca que su política económica está permitiendo al país equilibrar la balanza comercial, aunque advierte de que "un tribunal de izquierda radical que quiere ver fracasar a nuestro país" podría hacer descarrilar los beneficios que espera con esta medida.

Donald Trump se relamía poco antes de la medianoche, cuando " miles de millones de dólares " comenzarían a fluir hacia EEUU con la entrada en vigor de sus ya archifamosos aranceles recíprocos. De hecho, ni siquiera esperó a las 12.00 a.m.exactas para comenzar a celebrar desde Truth Social la llegada de una cascada de dinero hacia el país gracias a sus negociaciones -y sanciones- con gran parte de los países del mundo.

Fin de las risas de los "países que se han aprovechado de EEUU durante muchos años"

En su primera publicación en su red social, el presidente volvió a insistir en que una de sus iniciativas estrella, además de llenar las arcas del país, equilibrarán la balanza comercial respecto a "países que se han aprovechado de los Estados Unidos de América durante muchos años, riéndose todo el tiempo".

El magnate republicano tampoco dejó pasar la ocasión para tirar una pulla a los que se están demostrando sus verdaderos y más eficaces opositores: los tribunales con jueces designados por los últimos presidentes demócratas : "¡LO ÚNICO QUE PUEDE DETENER LA GRANDEZA DE ESTADOS UNIDOS SERÍA UN TRIBUNAL DE IZQUIERDA RADICAL QUE QUIERE VER FRACASAR A NUESTRO PAÍS!"

Aranceles de entre el 15 y el 41% a los países con los que EEUU tiene déficit comercial

Tras la medianoche, Washington mantiene el mínimo universal del 10% impuesto en abril a los países a los que Estados Unidos exporta más de lo que importa, es decir con los que tiene superávit comercial. Los países con los que el país tiene un déficit comercial, sin embargo, se enfrentan a recargos de entre el 15% y el 41%.

En realidad, la mayor parte pagará un 15%, como es el caso de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Costa Rica, Bolivia, Ecuador y Venezuela, entre otros. Nicaragua, un 18%. Destaca la situación de India, que se enfrenta de manera inmediata a un 25% desde este jueves, al que habría que sumar otro 25% adicional que comenzará a ser efectivo dentro de tres semanas por "la compra continua de petróleo ruso".

Contenedores de carga llenan un buque en el puerto de Oakland el miércoles 6 de agosto de 2025, en Oakland, California.

Brasil, el más castigado por la "caza de brujas" contra Bolsonaro

Sin embargo, el dudoso honor de ser el más castigado por los nuevos aranceles es Brasil. El país carioca, a pesar de tener una relación comercial con EEUU en la que importa más de lo que exporta, fue el primero en afrontar las nuevas tasas, 24 horas antes que el resto. Además, su sanción por la "caza de brujas" del Gobierno de Lula da Silva y el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes contra Jair Bolsonaro también ha sido mucho más alta que para el resto: un recargo del 50%.

México y Canadá tratan de escudarse con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte

México ha ganado tiempo con una prórroga de 90 días para negociar un acuerdo y entretanto paga el 25%, salvo en los bienes protegidos por el Tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC), del que forma parte con Estados Unidos y Canadá.

Este acuerdo también protege a muchos bienes de Canadá, golpeado desde hace unos días con 35% de gravámenes suplementarios.

Las nuevas tarifas aduaneras llegan al 41% en el caso de Siria. Suiza, que le pisa los talones con el 39%, intentó hasta el último minuto rebajar el porcentaje. En vano.

Semiconductores, chips y medicamentos, los siguientes en la lista

No obstante, la entrada en vigor de los gravámenes recíprocos con los socios y adversarios comerciales no será, ni mucho menos, el final de la fiebre arancelaria de Trump. El pasado miércoles el presidente advirtió de que piensa imponer una tarifa del 100% sobre los chips y semiconductores salvo para aquellas compañías que fabriquen en EEUU, en cuyo caso "no hay ningún recargo".

Los productos farmacéuticos también están en el punto de mira del magnate republicano: "Inicialmente vamos a colocar un pequeño arancel sobre los productos farmacéuticos, pero en un año, año y medio, como máximo, subirá al 150% y luego al 250% porque queremos que los productos farmacéuticos se fabriquen en nuestro país", declaró Trump esta semana a CNBC.

El 12 de agosto, nueva fecha clave: fin de la tregua arancelaria con China

El 12 de agosto es otra fecha marcada en rojo en los calendarios de los agentes económicos mundiales. Ese día expira la tregua arancelaria entre las dos principales potencias del mundo que, pese a las negociaciones en curso, aún no han llegado a ningún acuerdo para prolongarla o sellar un pacto comercial definitivo.