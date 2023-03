El oro, camino de alcanzar su máximo histórico en medio de la inestabilidad bancaria en EE.UU. y Europa

El 10 de marzo, el sistema bancario estadounidense experimentó la quiebra más grande desde la crisis financiera del 2008: Silicon Valley Bank (SVB), el decimosexto banco más grande del país, colapsó después de que los depositantes, en su mayoría vinculados con el sector de la tecnología y empresas respaldadas por capital de riesgo, retiraran su dinero a medida que se extendía la preocupación por la crisis dentro de la entidad2 días más tarde, los reguladores cerraron el Signature Bank, con sede en Nueva York, debido a riesgos sistémicos y con el fin de evitar un contagio en el sectorLa semana pasada Credit Suisse, el segundo banco más grande de Suiza, sufrió pérdidas significativas a raíz de la crisis bancaria que afecta a EE.UU. y después de que su principal accionista, Saudi National Bank, anunciara que no inyectaría más dinero en la entidadEn este contexto, el banco central suizo se vio obligado a prestar 50.000 millones de francos suizos (unos 53.600 millones de dólares) a Credit Suisse. No obstante, la financiación otorgada por el regulador no logró estabilizar el precio de las acciones Mientras tanto, el mayor banco suizo, UBS, compró Credit Suisse por un valor total de unos 3.240 millones de dólares, luego de que la Confederación Suiza otorgará una garantía equivalente a más de 9.700 millones de dólares