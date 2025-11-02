EEUU realiza un nuevo ataque en el Caribe y mata a tres presuntos narcotraficantes

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, responde a una pregunta de un periodista durante una mesa redonda sobre cárteles criminales en la sala de Cenas de Estado de la Casa Blanca, el jueves 23 de octubre de 2025 en Washington. (AP Foto/Evan Vucci) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Hegseth afirmó en una publicación en redes sociales que la embarcación era operada por una organización que Estados Unidos ha designado como terrorista, pero no mencionó qué grupo fue el objetivo. Dijo que tres personas murieron en el ataque.

Es al menos el 15to ataque de este tipo llevado a cabo por el ejército de Estados Unidos en el Caribe o el Pacífico oriental desde principios de septiembre.

"Esta embarcación, como TODAS LAS DEMÁS, era conocida por nuestra inteligencia por estar involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos", escribió Hegseth en una publicación en X.

El ejército de Estados Unidos ha matado al menos a 64 personas en los ataques.

Trump ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Ha afirmado que Estados Unidos está involucrado en un "conflicto armado" con los cárteles de drogas, basándose en la misma autoridad legal utilizada por el gobierno de George W. Bush cuando declaró la guerra al terrorismo después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

La Casa Blanca ha rechazado sucesivas reclamaciones de los legisladores estadounidenses de que el gobierno divulgue más información sobre la justificación legal de los ataques, así como más detalles sobre qué cárteles han sido objetivo y las personas muertas.

Hegseth, en su publicación del sábado anunciando el último ataque, dijo que "los narcoterroristas están trayendo drogas a nuestras costas para envenenar a los estadounidenses en casa" y que el Departamento de Defensa "los tratará EXACTAMENTE como tratamos a Al Qaeda".

Los demócratas del Senado renovaron su solicitud de más información sobre los ataques en una carta el viernes al secretario de Estado, Marco Rubio; la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y Hegseth.

"También solicitamos que proporcionen todas las opiniones legales relacionadas con estos ataques y una lista de los grupos u otras entidades que el presidente ha considerado como objetivos", escribieron los senadores.

Entre los firmantes de la carta se encontraba el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, así como los senadores Jack Reed, Jeanne Shaheen, Mark Warner, Chris Coons, Patty Murray y Brian Schatz.

La carta dice que hasta ahora el gobierno "ha compartido selectivamente lo que a veces ha sido información contradictoria" con algunos miembros, "mientras excluye a otros".

El viernes temprano, el presidente republicano y el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados del Senado publicaron un par de cartas enviadas a Hegseth escritas a finales de septiembre y principios de octubre solicitando la justificación legal del departamento para los ataques y la lista de cárteles de drogas que el gobierno de Trump ha designado como organizaciones terroristas en su justificación para el uso de la fuerza militar.

