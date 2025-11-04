americateve

EEUU

EEUU podría cerrar partes de su espacio aéreo si se prolonga el cierre de Gobierno

Por Redacción América Noticias Miami
Aviones de American Airlines en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston el 21 de julio del 2021. . (AP foto/Steven Senne)
Aviones de American Airlines en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston el 21 de julio del 2021. . (AP foto/Steven Senne)

Washington, 4 nov (EFE).- El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, dijo este martes que podrían verse forzados a cerrar "ciertas zonas del espacio aéreo" del país si se prolonga el actual cierre del Gobierno - a un día de convertirse en el más largo de la historia del país-, que ha complicado la escasez de personal en aeropuertos.

"Habrá retrasos masivos en los vuelos. Habrá cancelaciones masivas, y puede que nos veamos obligados a cerrar ciertas zonas del espacio aéreo, porque simplemente no podemos gestionarlo, ya que no contamos con los controladores aéreos necesarios", dijo Duffy en una rueda de prensa.

El miembro del Gabinete del presidente republicano, Donald Trump, culpó a los demócratas en el Senado por la falta de acuerdo para aprobar un nuevo presupuesto para agencias y programas federales y afirmó que, si la oposición prolonga el cierre por una semana más, tendrán como resultado un "caos masivo".

NUEVA JERSEY-TRÁFICO AÉREO-FALLAS
La niebla cubre los aviones y las torres de control del Aeropuerto Internacional Liberty de Newark en Newark, Nueva Jersey, el lunes 5 de mayo de 2025. (AP Foto/Seth Wenig)
La niebla cubre los aviones y las torres de control del Aeropuerto Internacional Liberty de Newark en Newark, Nueva Jersey, el lunes 5 de mayo de 2025. (AP Foto/Seth Wenig)

Importantes terminales como la de Newark (Nueva Jersey), La Guardia (Nueva York), Boston (Massachussetts) y el Ronald Reagan, en Washington D.C., reportaban demoras este martes, según la Administración Federal de Aviación (FAA), que registra "escasez de personal" en casi la mitad de las torres de control más importantes.

Aproximadamente 13.000 controladores aéreos trabajan hoy sin recibir sueldos. Al igual que los empleados de seguridad aeroportuaria, estos son considerados esenciales, por lo que se requiere que continúen sus labores con paga diferida hasta el fin del cierre gubernamental, prolongado ya por 35 días.

“Estos trabajadores estadounidenses tienen facturas que pagar y se ven obligados a tomar decisiones difíciles. ¿Van a trabajar como controladores aéreos o tienen que buscar otro empleo para conseguir dinero para comer y para echar gasolina? Y creo que, con el paso de los días, el problema solo empeorará”, dijo Duffy este lunes.

El pasado fin de semana, incluido el viernes de Halloween, la FAA registró más de 98 "alertas de personal" en torres de control en Austin y Dallas (Texas), Denver (Colorado), Nashville (Tennessee), Phoenix (Arizona), Boston y Newark, que tuvo que ajustar y hasta suspender brevemente sus operaciones.

"La Administración está instando a los demócratas a reabrir el Gobierno federal para que cese este caos y la interrupción de nuestro sistema de control de tráfico aéreo en los EE.UU.", dijo este martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a la prensa.

Según Leavitt, es "rídiculo" que la paralización haya llegado a este punto, con solo un día para superar el récord impuesto en el primer mandato de Trump.

"Tenemos muy claro que queremos reabrir el Gobierno para poder reanudar los viajes de la forma más segura y eficiente posible, especialmente ahora que nos acercamos a la temporada alta de viajes", dijo Leavitt, en referencia al Día de Acción de Gracias de fin de mes, cuando millones de estadounidenses viajan para estar con sus familias.

Ambas bancadas se culpan mutuamente de la paralización y siguen sin llegar a un acuerdo en el Senado, donde esta mañana volvió a fallar una propuesta republicana para financiar temporalmente el Gobierno, ante el rechazo demócrata, que pone a la extensión de los subsidios al programa sanitario Obamacare como condición para su respaldo. EFE

Deja tu comentario

