EEUU lanza una alerta mundial de viajes

ARCHIVO - Un avión de pasajeros despega del aeropuerto internacional Benito Juárez en Ciudad de México City, el 12 de mayo de 2022. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos devolvió el jueves 14 de septiembre de 2023 a México la máxima categoría de seguridad aérea, tras dos años de haberla degradado. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved