americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
USCIS

EEUU anuncia cambios en el examen de ciudadanía: se añaden 28 nuevas preguntas al test de naturalización

El nuevo examen de ciudadanía en EE.UU. incluye 28 preguntas adicionales sobre historia, gobierno y deberes cívicos, como parte de un proceso más riguroso anunciado por USCIS

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Ciudadania EEUU

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una actualización del examen de ciudadanía que entrará en vigor en 2025. La nueva versión amplía la guía de estudio de 100 a 128 preguntas posibles, reintroduciendo el formato aplicado en 2020, con el objetivo de reforzar la formación cívica e histórica de los aspirantes a la naturalización.

Según explicó la agencia en un comunicado oficial, el propósito de la medida es evaluar de manera más completa el conocimiento de los solicitantes sobre la historia, el gobierno y los valores del país.

¿Cómo será el nuevo examen?

La prueba seguirá siendo oral, con 20 preguntas seleccionadas al azar. El solicitante deberá responder correctamente al menos 12 de ellas para aprobar. El oficial podrá dar por terminada la evaluación si el aspirante alcanza las 12 respuestas correctas o acumula 9 errores.

Este cambio implica un aumento en el nivel de exigencia respecto a la versión de 2008, en la que bastaba responder correctamente 6 de 10 preguntas.

Las 28 nuevas preguntas añadidas

Tras comparar la guía de estudio de 2025 con la anterior, se identificaron 28 nuevas preguntas que abarcan desde los fundamentos constitucionales hasta conflictos internacionales del siglo XX y deberes cívicos. Estas son algunas de ellas:

  • ¿Cuál es la forma de gobierno de los Estados Unidos?

  • ¿Qué documento fundador declaró la independencia de las colonias americanas respecto a Gran Bretaña?

  • Nombre dos ideas importantes de la Declaración de Independencia y la Constitución.

  • ¿Por qué hay tres ramas de gobierno?

  • ¿A quién representan los miembros de la Cámara de Representantes?

  • ¿Qué enmienda limita a dos los mandatos presidenciales?

  • ¿Por qué los jueces del Tribunal Supremo sirven de por vida?

  • ¿Qué establece la Décima Enmienda?

  • ¿Cuáles son tres derechos de todas las personas que viven en Estados Unidos?

  • ¿Qué promesas se hacen en el Juramento de Lealtad?

  • ¿Por qué es importante pagar impuestos federales?

  • ¿Por qué Estados Unidos entró en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial?

  • ¿Cuál fue el principal rival de Estados Unidos durante la Guerra Fría?

En total, son 28 las preguntas añadidas que buscan reforzar la comprensión del sistema político, la historia y las responsabilidades ciudadanas.

Requisitos y advertencias adicionales

USCIS subrayó que la naturalización es un privilegio y solo podrán acceder a la ciudadanía quienes cumplan con todos los requisitos de elegibilidad, incluyendo:

  • Dominio del idioma inglés.

  • Conocimiento del sistema de gobierno e historia de Estados Unidos.

  • Buena conducta moral comprobada.

La agencia recordó que acciones como votar ilegalmente, registrarse como votante sin derecho o hacer declaraciones falsas de ciudadanía descalifican automáticamente a un solicitante.

Asimismo, se anunció que la evaluación del carácter moral será más rigurosa: no solo se revisará la ausencia de delitos, sino también la conducta social y las contribuciones comunitarias del aspirante.

USCIS confirmó que retomará las investigaciones de campo en vecindarios, con el fin de verificar la información de los solicitantes y garantizar que cumplen con los requisitos legales.

En los próximos meses, la agencia dará a conocer nuevas medidas complementarias orientadas a reforzar la integridad del proceso de naturalización y asegurar que quienes obtengan la ciudadanía estadounidense sean plenamente elegibles.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
juez de utah advierte a tyler robinson que podria enfrentar la pena de muerte por el asesinato de charlie kirk

Juez de Utah advierte a Tyler Robinson que podría enfrentar la pena de muerte por el asesinato de Charlie Kirk

Por Redacción América Noticias Miami
ARCHIVO - El expresidente estadounidense Barack Obama habla durante un evento el 5 de diciembre de 2024 en Chicago. (AP Foto/Erin Hooley, Archivo)

Obama afirma que EEUU está en un "punto de inflexión" tras asesinato de Kirk

En esta imagen del 17 de marzo de 2023, se puede ver el edificio de TikTok Inc. en Culver City, California. (AP Foto/Damian Dovarganes, Archivo)

Trump extiende por cuarta vez el plazo para cierre de TikTok tras acuerdo preliminar con China

ARCHIVO - Lyle, a la izquierda, y Erik Menéndez sentados en la Corte Municipal de Beverly Hills, donde sus abogados retrasaron la presentación de sus alegatos en su nombre, en Beverly Hills, California, el 12 de marzo de 1990. (AP Foto/Nick Ut, Archivo)

Juez de California rechaza solicitud de los hermanos Menéndez para un nuevo juicio

Destacados del día

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habla durante una conferencia de prensa después de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, el miércoles 30 de julio de 2025, en Washington. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta)

Reserva Federal de EEUU reduce tasa clave por primera vez este año

Juez de Utah advierte a Tyler Robinson que podría enfrentar la pena de muerte por el asesinato de Charlie Kirk

Juez de Utah advierte a Tyler Robinson que podría enfrentar la pena de muerte por el asesinato de Charlie Kirk

VIDEO: Presentadora de Con Filo se va a un hotel todo incluido en medio de los apagones en Cuba

VIDEO: Presentadora de Con Filo se va a un hotel todo incluido en medio de los apagones en Cuba

VIDEO: Fuertes lluvias en La Habana dejan las calles convertidas en ríos de basura y un apagón general agrava la crisis

VIDEO: Fuertes lluvias en La Habana dejan las calles convertidas en ríos de basura y un apagón general agrava la crisis

EEUU anuncia cambios en el examen de ciudadanía: se añaden 28 nuevas preguntas al test de naturalización

EEUU anuncia cambios en el examen de ciudadanía: se añaden 28 nuevas preguntas al test de naturalización

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter