Cómo afectará la medida del gobierno de Trump a los estudiantes internacionales de Harvard

Los estudiantes que completaron sus cursos este semestre tendrán permitido graduarse. La carta de Noem destacó que los cambios entrarían en vigor a partir del ciclo escolar 2025-2026. Se tiene previsto que la generación 2025 de Harvard se gradúe la próxima semana.

Sin embargo, los estudiantes que aún no han completado sus cursos tendrán que transferirse a otra universidad, indicó Noem, o perderán su permiso legal para permanecer en Estados Unidos.

No, a menos que el gobierno cambie su decisión o un tribunal intervenga. Por ahora, Noem dijo que Harvard podría restaurar su estatus como institución anfitriona de estudiantes extranjeros si cumple con una lista de demandas dentro de las próximas 72 horas. Entre las exigencias se incluyen solicitudes de una gran variedad de documentos, como registros disciplinarios para estudiantes extranjeros y grabaciones de audio y video de actividades de protesta.

Harvard se había negado anteriormente a proporcionar esos registros, señaló Noem. La universidad señaló el jueves que ya inició labores para proporcionar orientación a los estudiantes afectados.

El gobierno puede y de hecho retira a universidades del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio, haciéndolas inelegibles para albergar a estudiantes extranjeros en su campus. Sin embargo, generalmente es por motivos administrativos establecidos en la ley, como no mantener su acreditación, carecer de instalaciones adecuadas para la enseñanza, no emplear a personal profesional calificado, e incluso no "operar como una institución de aprendizaje". Otras universidades son retiradas cuando cierran.

"Nunca he visto que se revoque (a una universidad del programa) por motivo alguno aparte de los problemas administrativos mencionados en el estatuto", dijo Sarah Spreitzer, vicepresidenta de relaciones gubernamentales en el American Council on Education, una asociación de universidades. "Esto no tiene precedentes".

La disputa entre Harvard y el gobierno federal se remonta a principios de abril. La laureada institución se convirtió en la primera universidad de élite en negarse a cumplir con las demandas del gobierno de limitar las protestas propalestinas y eliminar las políticas de diversidad, equidad e inclusión. Eso dio inicio a una serie de acciones escalonadas contra Harvard. Varias agencias federales, incluido el DHS y los Institutos Nacionales de Salud, han recortado su financiamiento de subvenciones a la institución, afectando significativamente los proyectos de investigación realizados por el cuerpo docente. Harvard ha presentado una demanda contra el gobierno con el objetivo de poner fin al congelamiento de las subvenciones.

El gobierno lanzó en abril su primera amenaza con revocar la capacidad de Harvard para albergar estudiantes extranjeros. Trump también ha dicho que Harvard debería perder su estatus de exención de impuestos. Hacerlo afectaría la capacidad de la escuela para recaudar fondos, ya que los donantes adinerados a menudo donan a instituciones exentas de impuestos para reducir sus propias cargas fiscales.

