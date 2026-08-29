Los Mets de Nueva York reactivan al jonronero Juan Soto de la lista de lesionados de 10 días

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El jugador lesionado de los Mets de Nueva York, Juan Soto, observa desde la cueva durante la novena entrada de un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el sábado 1 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa) AP

El cinco veces All-Star ingresó a la lista de lesionados el mes pasado por segunda vez esta temporada después de que los estudios de imagen revelaran una distensión de grado 2.

Soto había estado lidiando con la persistente molestia en la pantorrilla durante aproximadamente una semana antes de abandonar un juego contra los Dodgers con evidentes molestias. Recibió dos bases por bolas ante el abridor de Los Ángeles, Roki Sasaki, durante una derrota 4-2 en Citi Field, antes de ser reemplazado por el bateador emergente dominicano Jorge Polanco en la sexta entrada, con el marcador empatado 1-1.

Soto batea para .283 con 21 jonrones, 52 carreras impulsadas y un OPS de .947 en 84 juegos durante su segunda temporada con los Mets.

Los Mets también enviaron al infielder Eric Wagaman a Triple-A tras la derrota 3-1 del viernes por la noche ante los Astros.

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FUENTE: AP