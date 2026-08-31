americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Policía balea a mujer que blandía 2 cuchillos en Times Square, Nueva York

NUEVA YORK (AP) — Una mujer que blandía dos cuchillos fue baleada el lunes por agentes de policía en Times Square, Nueva York, de acuerdo con videos tomados por transeúntes.

Las autoridades no dieron a conocer de momento el estado de salud de la mujer y se tiene previsto que ofrezcan una conferencia de prensa.

El tiroteo ocurrió a pocos metros de una subestación del Departamento de Policía de Nueva York fuera de One Times Square, el edificio donde se celebra la caída anual de la bola en la víspera de Año Nuevo. Es uno de los lugares más turísticos y con mayor presencia policial en todo Nueva York.

Videos publicados en redes sociales muestran a un grupo de al menos 10 agentes que rodea a la mujer, quien sostiene dos enormes cuchillos de cocina. Se puede ver cómo al menos uno de los agentes intentó someterla sin éxito con un arma aturdidora.

Posteriormente la mujer empieza a caminar rápidamente hacia los agentes mientras agita los cuchillos. Mientras uno de los policías retrocedía, él y al menos otros dos desenfundaron sus armas y se pueden escuchar las detonaciones.

De momento se desconoce si la mujer había herido a alguien.

El Departamento de Policía de Nueva York cerró parte de la Séptima Avenida y recomendó a la población que permanezca alejada de la zona.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, monarca del reino de Tooro, durante la celebración de su 18vo cumpleaños en Fort Portal, Uganda, el sábado 17 de abril de 2010, momento en que asumió plenamente sus funciones. (Foto AP/Marc Hofer, archivo)

Muere a los 34 años Oyo Nyimba, el "rey niño" tribal de Uganda

En esta imagen, proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias, bomberos intentan sofocar las llamas en unos autos tras un ataque con drones rusos en la región de Kiev, Ucrania el 28 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias vía AP)

Drones rusos alcanzan viviendas y almacenes en la región de Kiev por 2do día

Destacados del día

CONFIRMADO: EL DIÁLOGO ENTRE EEUU Y CUBA ESTÁ SUSPENDIDO. La Habana asegura que sus cambios económicos van en serio

CONFIRMADO: EL DIÁLOGO ENTRE EEUU Y CUBA ESTÁ SUSPENDIDO. La Habana asegura que sus cambios económicos "van en serio"

RUSIA CONDICIONA EL REGRESO DE SUS VUELOS A CUBA: exige garantías de combustible antes de reanudar operaciones

RUSIA CONDICIONA EL REGRESO DE SUS VUELOS A CUBA: exige garantías de combustible antes de reanudar operaciones

VIDEO: Buscan a hombre que incendió gasolinera en Miami-Dade y dejó mensaje contra el embargo de EEUU a Cuba

VIDEO: Buscan a hombre que incendió gasolinera en Miami-Dade y dejó mensaje contra el embargo de EEUU a Cuba

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Cacerolazo en el Vedado tras más de 24 horas sin electricidad: crecen las protestas por apagones en La Habana

Cacerolazo en el Vedado tras más de 24 horas sin electricidad: crecen las protestas por apagones en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter