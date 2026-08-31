Policía balea a mujer que blandía 2 cuchillos en Times Square, Nueva York

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Las autoridades no dieron a conocer de momento el estado de salud de la mujer y se tiene previsto que ofrezcan una conferencia de prensa.

El tiroteo ocurrió a pocos metros de una subestación del Departamento de Policía de Nueva York fuera de One Times Square, el edificio donde se celebra la caída anual de la bola en la víspera de Año Nuevo. Es uno de los lugares más turísticos y con mayor presencia policial en todo Nueva York.

Videos publicados en redes sociales muestran a un grupo de al menos 10 agentes que rodea a la mujer, quien sostiene dos enormes cuchillos de cocina. Se puede ver cómo al menos uno de los agentes intentó someterla sin éxito con un arma aturdidora.

Posteriormente la mujer empieza a caminar rápidamente hacia los agentes mientras agita los cuchillos. Mientras uno de los policías retrocedía, él y al menos otros dos desenfundaron sus armas y se pueden escuchar las detonaciones.

De momento se desconoce si la mujer había herido a alguien.

El Departamento de Policía de Nueva York cerró parte de la Séptima Avenida y recomendó a la población que permanezca alejada de la zona.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP