Wawrinka agradece a Nueva York y al US Open tras quedar fuera del torneo en su última temporada

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ARCHIVO - Stan Wawrinka tras ganar un punto ante Novak Djokovic en la final masculina del US Open, el 11 de septiembre de 2016, en Nueva York. (AP Foto/Darron Cummings) AP

Wawrinka fue el campeón del US Open en 2016, uno de sus tres títulos de Grand Slam. El suizo de 41 años ya no tiene una clasificación lo suficientemente alta como para acceder directamente al torneo, y la Asociación de Tenis de Estados Unidos no le otorgó una invitación para el evento.

"Gracias, Nueva York. Gracias, (en el) Abierto de Estados Unidos", escribió Wawrinka el martes en una publicación en redes sociales, junto con emojis de la Estatua de la Libertad y una raqueta de tenis. “Gracias a cada aficionado que me apoyó, me impulsó, creyó en mí y compartió todas estas emociones conmigo a lo largo de los años. Eternamente agradecido. Nueva York para siempre”.

Wawrinka se convirtió en uno de los jugadores más destacados de su época, en un momento en que Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray dominaban el tenis. Venció a Nadal en la final del Abierto de Australia de 2014 y a Djokovic al año siguiente para ganar el Abierto de Francia.

Volvió a derrotar a Djokovic en 2016 para conquistar el título en Nueva York, aunque no pudo defenderlo. Wawrinka se perdió el US Open de 2017 tras someterse a dos cirugías de rodilla ese año, y luego tuvo un par de operaciones en el pie en 2021.

Wawrinka alcanzó el número 3 del ranking de la ATP y también se unió a Federer para ganar la medalla olímpica de oro en dobles masculinos en los Juegos de Beijing 2008.

Hubo algunas críticas a la Asociación de Tenis de Estados Unidos el sábado cuando otorgó su última invitación al estadounidense Patrick Kypson, ubicado en el puesto 115, en lugar de a Wawrinka. Wawrinka no está inscrito en el torneo de clasificación del Abierto de Estados Unidos, así que eso puso fin a su última oportunidad de entrar al cuadro principal.

Pero Wawrinka solo mostró agradecimiento en su publicación. “Cuando llegué por primera vez a Nueva York desde un pequeño pueblo agrícola en Suiza, todo se sentía demasiado grande. La ciudad. El ruido. La energía. Las multitudes. Las luces. Pero año tras año Nueva York se fue convirtiendo lentamente en uno de mis lugares favoritos del mundo”, escribió. “Esta ciudad me desafió. Me exigió. Sacó algo de mí que pocos lugares podrían sacar. Aquí viví algunas de las emociones más intensas de mi carrera", añadió. "Las batallas, las noches largas, el ambiente increíble, el cariño del público… recuerdos que se quedarán conmigo para siempre. Ganar el Abierto de Estados Unidos, en la ciudad que nunca duerme, será para siempre uno de los mejores momentos de mi vida”. ___ Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP FUENTE: AP