Bajo Trump, gobernadores republicanos buscan eliminar condiciones para ayuda en educación

Iowa se presentó como un caso de prueba este mes, solicitando al Departamento de Educación que consolide su ayuda federal en una sola subvención con pocos requisitos de gasto. La idea no ha logrado obtener apoyo en el Congreso en el pasado, pero Iowa sugiere que la administración Trump tiene el poder de actuar por sí sola.

Los opositores dicen que las subvenciones globales permitirían a los estados quitar dinero a grupos de estudiantes ahora beneficiados con la ayuda federal, incluidos los estudiantes de bajos ingresos y los aprendices de inglés, y hacia prioridades republicanas.

Ivy Smith Morgan de EdTrust, un grupo de expertos que aboga por la equidad educativa, señaló: "El Congreso creó cada una de esas subvenciones individuales por razones específicas para servir a grupos específicos de estudiantes ... Con el tiempo, las subvenciones globales reducen el hilo conector entre una fuente de financiamiento y un grupo particular de estudiantes".

La secretaria de Educación Linda McMahon ha denunciado la "burocracia federal" y ha dicho que los estados deberían estar facultados para tomar el control. Cuando se le preguntó sobre las subvenciones globales el domingo en "State of the Union" de CNN, señaló que se ha sugerido ese modelo, pero dijo que la ayuda federal para estudiantes con discapacidades no se consolidaría con el dinero del Título I.

"No, ese es dinero separado que iría, porque claramente tendrían esa responsabilidad de asegurarse de que ese dinero llegue a esos estudiantes", apuntó McMahon.

En su propuesta del 7 de marzo, la agencia de educación de Iowa solicitó al Departamento de Educación permiso para consolidar 10 flujos de financiamiento en una sola subvención que sería "gestionada localmente" por los distritos, según un resumen proporcionado por el Departamento de Educación de Iowa. Señaló que el sistema actual resulta en "inversiones locales fragmentadas".

Iowa también está pidiendo consolidar la ayuda federal que se otorga al estado para ayudar a administrar subvenciones. Ayudaría a invertir en las prioridades del estado, indica, incluyendo cerrar las brechas de rendimiento. Los funcionarios estatales se negaron a divulgar esa propuesta, diciendo que no es final y se revisará en base a los comentarios del Departamento de Educación.

Los 10 programas de subvenciones que se buscan consolidar incluyen el Título I, que proporciona más de 100 millones de dólares al año a las escuelas de Iowa.

El Departamento de Educación se negó a comentar sobre la propuesta de Iowa.

Durante el primer mandato de Trump, la entonces secretaria de Educación Betsy DeVos propuso un presupuesto que combinaba el dinero de K-12 en subvenciones globales, pero fue rechazado con oposición bipartidista. El Proyecto 2025, un plan conservador para el segundo mandato de Trump, pide que el Título I se convierta en una subvención global y luego se elimine gradualmente en 10 años.

En lugar de pasar por el Congreso, la solicitud de Iowa pide al Departamento de Educación que renuncie a algunos de los requisitos del estado.

La ley que rige el financiamiento federal para las escuelas públicas —la Ley Every Student Succeeds — otorga al secretario de Educación la autoridad para renunciar a ciertas disposiciones a solicitud de un estado. El poder se utilizó durante la administración de Obama para permitir que los estados eludieran la ley No Child Left Behind, y muchos estados recibieron exenciones que les permitieron suspender las pruebas académicas durante la pandemia de COVID-19.

Se cree que la solicitud de Iowa es la primera que solicita permiso para consolidar la ayuda en subvenciones globales, y los opositores dicen que es un claro exceso. Si se aprueba la solicitud, es casi seguro que enfrentará un desafío legal.

Morgan afirmó: "Esto es políticamente inviable: el Congreso no va a moverse aquí".

Los gobernadores y legisladores republicanos han estado promoviendo la idea en otros estados, incluidos Ohio y Kansas, donde la Legislatura aprobó una resolución este mes instando a la administración Trump a proporcionar ayuda educativa como subvenciones globales.

La oficina de educación de Oklahoma afirmó que está explorando la idea "en preparación para un gran anuncio que remodelará cómo abordamos la educación". Los funcionarios no elaboraron más.

Algunos estados liderados por conservadores dijeron que no tienen planes de seguir la idea, incluido Idaho.

La propuesta de Iowa se compromete a mantener las protecciones de derechos civiles requeridas por la ley federal, incluido el apoyo a los aprendices de inglés, estudiantes sin hogar y otros grupos.

En un artículo de opinión en The Hill, un periódico político, la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, dijo que las subvenciones globales "darían a los estados la flexibilidad para estirar más los dólares federales, en lugar de seguir los dictados de burócratas federales distantes que no tienen la misma visibilidad de las necesidades de nuestro estado".

Blew argumenta que la maniobra es legalmente sólida, y declaró que hay una nueva voluntad política para hacer que suceda mientras la administración Trump busca empoderar a los estados.

Blew afirmó: "La forma más común de hacer eso es convertir el dinero en una subvención global y simplemente dárselo a los estados para que ellos manejen el dinero". ___

