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EEUU y países Latam del “Escudo de las Américas” llaman a respetar resultado electoral en Colombia

BOGOTÁ (AP) — Estados Unidos y países latinoamericanos que se han unido a la iniciativa “Escudo de las Américas” llamaron el viernes a que sea respetado el resultado electoral oficial en Colombia que declaró como presidente electo al conservador Abelardo de la Espriella, apoyado por el mandatario Donald Trump.

“Hacemos un llamado firme a todas las autoridades colombianas para que actúen con estricto apego a la Constitución, la ley y los principios democráticos”, señalaron en una declaración conjunta divulgada por el Departamento de Estado estadounidense.

Los resultados del reñido balotaje del 21 de junio fueron desconocidos por Petro, quien consideró que el ganador fue su aliado político Iván Cepeda e insistió en un presunto fraude electoral, sin aportar pruebas.

La declaración firmada por países como Argentina, Bolivia, Ecuador, Panamá, Paraguay y El Salvador insta a que en Colombia se garantice una “transición pacífica, ordenada y transparente, de acuerdo con los más altos estándares del Estado de Derecho”.

Tras el desconocimiento de los resultados electorales por parte de Petro, De la Espriella suspendió el empalme, como se conoce en el país al proceso oficial de transición de gobierno que realizan los ministerios y dependencias gubernamentales.

De la Espriella dijo que, al desconocer su victoria, Petro y Cepeda iniciaron un plan para “quedarse a como diera lugar en el poder y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado”, del que no dio pruebas.

La víspera, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció la victoria de De la Espriella y aseguró en una rendición de cuentas sobre su gestión que la fuerza pública va a “mantener siempre su neutralidad política, va a mantener siempre su firmeza en cumplir y acatar la Constitución y la ley”.

Petro consideró el viernes en la red social X que el proceso de escrutinio de los votos no ha culminado, alegando presuntas inconsistencias en el conteo de votos en el exterior, que pide que sea revisado.

Sin embargo, Petro ha dicho que su gobierno acabará a la medianoche del 6 de agosto, cumpliendo con lo establecido por la ley para dar paso al nuevo gobierno que se posesionará el 7 de agosto.

Una misión de observadores de la Unión Europea subrayó tras el balotaje la transparencia y eficiencia del proceso de recuento de votos. El Centro Carter indicó que el sistema de gestión de resultados fue “confiable, transparente y plenamente trazable”.

FUENTE: AP

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