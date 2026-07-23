EEUU se encamina a un mínimo histórico de homicidios en 2026, según un reporte

ARCHIVO - Vista de la fachada oeste del edificio de la Corte Suprema, con la frase "Justicia equitativa ante la ley", el 20 de marzo de 2019, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite, archivo) AP

Si la tendencia continúa, la tasa anual de homicidios alcanzaría los niveles más bajos en más de un siglo, una vez que se publiquen las cifras definitivas a final del año.

El reporte, publicado el jueves, hizo un seguimiento de 13 delitos y registró descensos en nueve de esas categorías, incluidos los robos de autos, los robos en viviendas y las agresiones con agravantes. De acuerdo con el informe, hubo un pequeño aumento en los hurtos en tiendas, los incidentes de violencia doméstica, las agresiones sexuales y los delitos relacionados con drogas durante el mismo periodo entre 2025 y 2026.

Los expertos señalan que los cambios, en términos generales positivos, están superando las expectativas, mejorando las tasas base de criminalidad de antes de 2020 y de la pandemia del COVID-19, que supuso un repunte histórico de la violencia.

Demócratas y republicanos de todo el país han intentado capitalizar los avances positivos durante un competitivo año electoral debido a los comicios de mitad de legislatura de noviembre. Pero las tendencias documentadas en el informe se mantienen en ciudades con líderes de todo el espectro político.

Eso sugiere que los factores más significativos que contribuyen a las mejoras están ocurriendo a nivel nacional y no son específicos de una sola medida local de seguridad pública, afirmó Adam Gelb, presidente y director ejecutivo del Consejo de Justicia Penal, un centro de estudios no partidista dedicado a la política e investigación en justicia penal.

"Las tasas de asesinatos y de otros delitos están bajando en todas partes, en ciudades con distintos liderazgos políticos, diferentes condiciones de vivienda y económicas, distintas estrategias de policía, fiscalía y reducción de la violencia, y diferentes niveles de actividad de aplicación de la ley federal”, manifestó Gelb.

El Consejo recopila datos de departamentos de policía y otras agencias de seguridad. Algunas de las categorías del informe incluyen datos de hasta 36 ciudades, mientras que otras incluyen menos ciudades en sus totales debido a vacíos en el seguimiento o a diferencias en las definiciones de delitos concretos.

Gelb destacó que una cantidad significativa de delitos violentos fue menos letal: hubo una caída del 23% en la mortalidad de los delitos cometidos, medida por la proporción de delitos violentos graves que resultan mortales.

Muchos de los delitos no violentos seguidos en el informe también registraron descensos, incluida una caída del 13% interanual en los robos en viviendas y una disminución del 50% en los robos en viviendas en comparación con los niveles de 2019, previos a la pandemia. Al mismo tiempo, los hurtos reportados en tiendas contravinieron las tendencias de otros delitos contra la propiedad, con un incremento del 5%. Y aunque hubo un pequeño repunte en los delitos relacionados con drogas, seguían por debajo de los niveles prepandemia.

Aproximadamente un tercio de las 30 ciudades de la muestra desafiaron las disminuciones promedio de la tasa de homicidios en todo el país, con un aumento de la violencia letal desde la primera mitad de 2025 hasta el mismo periodo de 2026. Entre ellas están Norfolk, Virginia, que registró un incremento del 64% en homicidios, y San Francisco, con el 55% más. El número de ciudades que registró un aumento a más largo plazo fue mucho menor: solo Norfolk, Austin, Pittsburgh y Minneapolis experimentaron más homicidios en 2026 que en el mismo periodo de 2019.

Hay muchos factores que podrían influir en por qué un lugar registra aumentos o disminuciones en ciertos delitos cuando otro no, según John Roman, director del Centro de Seguridad Pública y Justicia del Centro Nacional de Investigación de Opinión de la Universidad de Chicago.

Roman explicó que los políticos conservadores afiliados al presidente Donald Trump señalarán el endurecimiento de las medidas contra la inmigración y el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades como Los Ángeles y Memphis, mientras que los políticos liberales podrían apuntar a la legislación de seguridad pública del expresidente demócrata Joe Biden, que reforzó las verificaciones de antecedentes en la venta de armas de fuego.

Pero, en última instancia, Roman afirmó que las mejores explicaciones trascienden a gobiernos específicos. Eso abarca desde una disminución del consumo de drogas y, por lo tanto, menos compras en mercados ilegales —a menudo vinculados a la violencia—, hasta una afluencia de fondos federales para las localidades después de la pandemia, que se gastó en programas sociales.

Esos programas, señaló Roman, a menudo financiaron empleos como los de maestros y trabajadores sociales que trabajan principalmente con “jóvenes que presentan el mayor riesgo de ejercer violencia y de ser victimizados”.

Aunque tanto Gelb como Roman coincidieron en que no hubo una sola razón, Gelb dijo que los resultados deberían estudiarse para obtener aprendizajes futuros y celebrarse.

“Este es uno de los avances de seguridad pública más significativos en décadas", sostuvo Gelb. "Significa que se están salvando vidas, se evita el trauma a las familias y las comunidades están recuperando la estabilidad”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP