EEUU sanciona a red de proveedores del Cártel de Sinaloa que dice operan en México, Guatemala, India

El anuncio se produce a pocos días de las sanciones que acordó el Departamento del Tesoro contra dos casinos y tres personas por supuestos vínculos con el Cártel del Noreste —también catalogado como organización terrorista-- como parte del cerco que Washington ha desplegado contra los grupos criminales mexicanos.

Los bloqueos financieros se aplicaron a 23 personas y entidades que según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) formarían parte de “una sofisticada red de adquisición de opioides sintéticos vinculada al Cártel de Sinaloa” y sus facciones, que se encargaban de suministrar “precursores químicos importados principalmente de Asia” para la producción de fentanilo y metanfetamina, señala un comunicado del gobierno estadounidense.

Indicó que la red incluía intermediarios que operaban en la India desde donde se facilitó la logística y el envío de los productos químicos a México o Guatemala por vía aérea o marítima, los cuales eran etiquetados como “sustancias químicas seguras” para pasar desapercibidos.

Entre los sancionados dijo que están Satishkumar Hareshbjai Sutaria, un comerciante indio de precursores químicos, quien junto con Yuktakumari Ashishkumar Modi enviaban cargamentos hacia México y Guatemala. Ambos fueron arrestados en marzo del 2025 en la India.

Según las autoridades estadounidenses, Sutaria y Modi emplearon las empresas SR Chemicals y Pharmaceuticals y Agrat Chemichals and Pharmaceuticals para realizar los envíos hacia el continente americano utilizando etiquetas falsas en los cargamentos.

También fueron sancionados el guatemalteco Jaime Augusto Barrientos Camaz y sus empresas J and C Import y Central Logística de Servicios, y los mexicanos Karina Carrillo Torres y su esposo Regulo Acosta Hernández, quienes, según el Departamento del Tesoro, estarían supuestamente relacionados con la facción de “Los Chapitos”, que conforman los hijos del exlíder condenado del cartel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Asimismo, fueron bloqueadas las cuentas de María Rugerio Arriaga, dueña de las compañías Química Soluciones y Logística Internal Bajío S.A. del estado central Guanajuato; del mexicano José de Jesús Ramírez Torres y sus empresas, y de la importadora Reyma Global Trading que opera en la Ciudad de México, entre otras.

En la lista de sancionados también se incluyeron al mexicano Ramiro Baltazar Félix Heras, quien según las autoridades estadounidenses sería un presunto alto miembro de una de las facciones del Cártel de Sinaloa que integran los seguidores del histórico capo detenido Ismael “El Mayo” Zambada, y el químico y empresario Alejandro Reynoso Jiménez, quien supuestamente operaba laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas de “Los Chapitos” antes de ser detenido en España en noviembre de 2025.

Golpe al Cártel de Sinaloa

Mientras tanto, elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Armada mexicana apresaron en el municipio Tamazula del estado norteño de Durango a diez presuntos integrantes del grupo delictivo Gente del Guano, que lidera Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de “El Chapo” y quien opera con el Cártel de Sinaloa.

Las secretarías de la Defensa y Marina informaron el jueves en un comunicado conjunto que durante la operación se incautaron diez armas largas de diferentes calibres, una ametralladora, una arma corta y artefactos explosivos.

FUENTE: AP