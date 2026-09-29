EEUU sanciona 21 personas por nexo con Cártel de Sinaloa. Incluyen exesposo de gobernadora mexicana

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El anuncio se da a cuatro meses de las sanciones que se acordaron contra más de una docena de personas, un restaurante mexicano y una empresa de seguridad vinculados a ese cártel, que fue clasificado el año pasado por Washington como una organización terrorista.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo en un comunicado que entre los sancionados están cerca de 50 personas y entidades corporativas supuestamente relacionados a las estructuras operativas, logísticas y financieras del Cártel de Sinaloa en las ciudades fronterizas de Tijuana y Mexicali, capital de Baja California.

Las sanciones contemplan la congelación inmediata de activos, el bloqueo de cuentas financieras y la prohibición general de transacciones comerciales. Poco después del anuncio, la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) también informó sobre la incorporación de los sancionados a la Lista de Personas Bloqueadas como medida preventiva de carácter administrativo.

Entre las personas sancionadas está Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, a quien las autoridades estadounidenses identifican como el líder la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa que asumió la dirección de la organización tras la detención de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida en julio de 2024 en Texas. Las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve a la detención de Zambada Sicairos.

En la lista también fue incluido Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su hermano Luis Alfonso Torres, por sus presuntos vínculos con Juan José Ponce Félix, supuesto líder de una célula del cártel conocida como “Los Rusos” que opera en Mexicali.

En el comunicado se señala que Carlos Torres, a quien Washington le retiró la visa en mayo de 2025 junto a la gobernadora, es “un operador político vinculado a los cárteles”, y usa “su influencia política para facilitar las actividades de los cárteles y proteger al Cártel de Sinaloa de la intervención del gobierno y las fuerzas de seguridad en Baja California”.

Torres negó en un vídeo que se difundió en las redes sociales las acusaciones que aseguró están basadas en denuncias anónimas, y dijo que la única empresa señalada por la OFAC de la que es accionista es Vida Orgánica Tijuana, en la que tiene una participación de 30%. El empresario informó que inició gestiones con la OFAC para aclarar su situación. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, expresó en el comunicado que las sanciones tienen como objeto neutralizar a los mandos del crimen organizado, así como a las redes de protección institucional y a los intermediarios financieros que permiten el traslado de sustancias ilícitas hacia el territorio estadounidense. FUENTE: AP

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