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EEUU planea sancionar otro banco en su intento por frenar transacciones de Irán, dice Bessent

ASHEVILLE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — El gobierno de Estados Unidos planea imponer sanciones a otro banco esta semana como parte de sus esfuerzos por frenar las transacciones de Irán, señaló el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el domingo.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en conferencia de prensa el lunes 24 de agosto de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en conferencia de prensa el lunes 24 de agosto de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Bessent habló con The Associated Press de cara a los encuentros del G20 en Asheville, Carolina del Norte, donde se reunirá por separado con homólogos de algunas las principales economías del mundo y de países en vías de desarrollo para alentar la participación en el aislamiento económico de Irán.

“Será violencia financiera si tenemos que hacerlo", dijo Bessent en la entrevista. "Estamos demostrándole a la gente que sabemos quiénes son, ustedes saben quiénes son, y esto tiene que parar”.

Bessent había anunciado recientemente una nueva campaña para presionar a los países siguen haciendo negocios con Irán a que pongan fin a sus vínculos financieros con la República Islámica o enfrenten represalias de Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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