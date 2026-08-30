EEUU planea sancionar otro banco en su intento por frenar transacciones de Irán, dice Bessent

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en conferencia de prensa el lunes 24 de agosto de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Bessent habló con The Associated Press de cara a los encuentros del G20 en Asheville, Carolina del Norte, donde se reunirá por separado con homólogos de algunas las principales economías del mundo y de países en vías de desarrollo para alentar la participación en el aislamiento económico de Irán.

“Será violencia financiera si tenemos que hacerlo", dijo Bessent en la entrevista. "Estamos demostrándole a la gente que sabemos quiénes son, ustedes saben quiénes son, y esto tiene que parar”.

Bessent había anunciado recientemente una nueva campaña para presionar a los países siguen haciendo negocios con Irán a que pongan fin a sus vínculos financieros con la República Islámica o enfrenten represalias de Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP