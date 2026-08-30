EEUU planea sancionar otro banco en su intento por frenar transacciones de Irán, dice Bessent

Bessent habló con The Associated Press de cara a los encuentros del G20 en Asheville, Carolina del Norte, donde se reunirá por separado con homólogos de algunas las principales economías del mundo y de países en vías de desarrollo para alentar la participación en el aislamiento económico de Irán.
“Será violencia financiera si tenemos que hacerlo", dijo Bessent en la entrevista. "Estamos demostrándole a la gente que sabemos quiénes son, ustedes saben quiénes son, y esto tiene que parar”.
Bessent había anunciado recientemente una nueva campaña para presionar a los países siguen haciendo negocios con Irán a que pongan fin a sus vínculos financieros con la República Islámica o enfrenten represalias de Estados Unidos.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.