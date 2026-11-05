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EEUU intensifica campaña económica contra Cuba y apunta a proveedores chinos

El gobierno del presidente Donald Trump intensificó el jueves su campaña económica contra Cuba mediante una determinación que despeja el camino para que Estados Unidos imponga sanciones a varios sectores cruciales de la isla, apuntando a proveedores chinos de las fuerzas militares de La Habana.

Una pancarta con la leyenda Libertad 250 para conmemorar el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos, fuera de la embajada de Estados Unidos. Al frente, la bandera de Cuba, el miércoles 28 de octubre de 2026, en La Habana. (AP Foto/Ramon Espinosa)
Una pancarta con la leyenda "Libertad 250" para conmemorar el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos, fuera de la embajada de Estados Unidos. Al frente, la bandera de Cuba, el miércoles 28 de octubre de 2026, en La Habana. (AP Foto/Ramon Espinosa) AP

Las sanciones forman parte de un esfuerzo más amplio por parte de Trump y sus aliados para forzar un cambio de gobierno en La Habana, incluso mientras el país atraviesa una crisis económica y energética cada vez más profunda que ha asfixiado a su población.

Con las nuevas penalizaciones, el Departamento de Estado amplía su alcance para apuntar a nuevos sectores de la economía cubana, incluidas las industrias electrónicas, de manufactura, marítimas y tecnológicas.

“La élite gobernante de Cuba está acaparando los recursos energéticos, de transporte marítimo y tecnológicos de la isla para su propio enriquecimiento, dejando al pueblo cubano sumido entre apagones, escasez y una economía estancada”, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

En total, se apuntó a ocho entidades y dos personas, entre ellas China National Electronic Import and Export Company y Beijing H&C Technologies, dos empresas con sede en China a las que Estados Unidos acusa de facilitar armamento y vender equipos de vigilancia y seguridad al gobierno de Cuba.

La campaña de Washington contra La Habana no ha hecho más que intensificarse en los últimos meses, con disputas públicas entre sus representantes ante la ONU y a través de redes sociales.

La Asamblea General de la ONU condenó la semana pasada el embargo económico de Estados Unidos contra Cuba por 34º año. Pero la campaña estadounidense para influir en el resultado llevó a que varios países a votar en contra o abstenerse de la decisión por primera vez.

En tanto, la amenaza de Trump a finales de enero de imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba ha hecho que los apagones en toda la isla sean aún más comunes. Las interrupciones diarias en el servicio eléctrico superan ahora las 24 horas, a medida que aumentan las fallas en la deteriorada red eléctrica y disminuyen las reservas de combustibles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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