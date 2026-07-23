EEUU impone sanciones a más de 50 individuos y empresas que vincula al mexicano Cártel de Jalisco

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ARCHIVO - Un soldado monta guardia junto a un vehículo calcinado tras ser incendiado en Cointzio, estado de Michoacán, México, el 22 de febrero de 2026, luego de la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, también conocido como "El Mencho". (Foto AP/Armando Solís, Archivo) AP

Según informó en un comunicado el Departamento del Tesoro, González — alias “El Pelón”— tiene doble nacionalidad mexicana y estadounidense. Las sanciones incluyen la congelación de cualquier activo que los afectados puedan tener en Estados Unidos o que entre en contacto con instituciones financieras bajo jurisdicción estadounidense.

El Departamento del Tesoro señaló que esta medida constituye la mayor acción individual jamás emprendida contra el grupo, calificado como organización terrorista en febrero de 2025 por la administración de Donald Trump y al que Estados Unidos acusa de tráfico generalizado de drogas y de numerosos actos de violencia.

Las sanciones incluyen a personas y empresas que las autoridades estadounidenses consideran involucradas en el tráfico de fentanilo y de cocaína, en el contrabando de combustible y en redes de lavado de dinero.

El actual gobierno estadounidense ha designado un total de ocho cárteles mexicanos como organizaciones terroristas para multiplicar la actuación contra ellos, incluso militarmente, y contra quienes considera que les ayudan.

FUENTE: AP