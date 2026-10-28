EEUU impone sanciones al Ministerio de Defensa de Ruanda por conflicto en el este del Congo

El presidente ruandés Paul Kagame en un evento en Kigali, el 13 de octubre del 2026. (AP foto) AP

Las sanciones llegan después de que el presidente congoleño Félix Tshisekedi y el presidente ruandés Paul Kagame firmaran a finales del año pasado en Washington un acuerdo de paz mediado por Estados Unidos, junto al presidente Donald Trump.

Tras la firma del acuerdo, Trump anunció con orgullo: “Hoy, estamos logrando lo que tantos otros han fracasado en conseguir”. Sin embargo, estos esfuerzos han tenido poco impacto en la situación sobre el terreno, donde los combates continúan.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló en un comunicado el miércoles que imponía sanciones al Ministerio de Defensa ruandés porque “desplegó miles de soldados en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, en el este de la República Democrática del Congo, donde realizan operaciones junto al M23 y proporcionan al grupo armado equipo militar, suministros, apoyo logístico y entrenamiento”.

Las autoridades ruandesas también “han introducido armamento avanzado en el campo de batalla, incluidos sistemas de misiles tierra-aire y equipos de interferencia, lo que crea riesgos para la aviación civil en el este de la República Democrática del Congo”, añadió el comunicado.

El M23 es uno de unos 100 grupos armados que han estado compitiendo por afianzarse en el este del Congo, rico en minerales, a lo largo de la frontera con Ruanda, en un conflicto de décadas que ha generado una de las mayores crisis humanitarias del mundo. El M23 tomó el control de Goma, la capital de la provincia de Kivu Norte, así como de otras ciudades clave del este del Congo en un asalto relámpago el año pasado.

Congo, Estados Unidos y expertos de la ONU acusan a Ruanda de respaldar al M23. El gobierno de Ruanda lo niega aunque expertos de la ONU han dicho que encontraron pruebas de que tropas ruandesas han combatido junto al M23 y lo han dirigido.

“Ruanda debe detener su apoyo al M23 y retirar sus tropas del este de la República Democrática del Congo”, escribió el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en redes sociales el miércoles.

Estados Unidos también anunció sanciones el miércoles contra Zigama Credit and Savings Society, una institución financiera ruandesa que, según indicó, ha “desempeñado un papel clave para facilitar el apoyo de Ruanda” al M23 y a su ala política, la Alianza del Río Congo.

A principios de este año, Estados Unidos impuso sanciones a las Fuerzas de Defensa de Ruanda y a cuatro de sus altos funcionarios por apoyar al M23.

La ONU ha calificado el conflicto en el este del Congo como “una de las crisis humanitarias más prolongadas, complejas y graves de la Tierra”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP