EEUU e Irán se atrincheran por el estrecho de Ormuz y muestran las limitaciones de ataques aéreos

Gente de pie en un puente destruido tras un ataque en lap provincia de Hormozgan, en el sur de Irán, el sábado 18 de julio de 2026. (Amirhosein Khorgooi/Agencia de Noticias Estudiantes de Irán via AP) AP

Aunque el gobierno de Trump asegura que está abierto a la diplomacia, Irán hasta ahora se ha negado a aflojar su control sobre el crucial corredor de transporte de petróleo en el golfo Pérsico. Esto plantea interrogantes sobre la estrategia para la siguiente fase del conflicto, ya que la intensificación de los bombardeos ha hecho añicos un acuerdo de alto el fuego provisional, ha dejado más muertes entre las tropas estadounidenses y ha vuelto a elevar los precios de la gasolina en Estados Unidos, lo que supone nuevos problemas para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Incluso con destellos de esperanza para conversaciones, las partes podrían encaminarse de nuevo hacia una guerra total, mientras Trump advierte que en adelante, “cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense”, “pagarán por esa muerte muchas veces”.

Las escaladas renovadas reflejan “una lectura fundamentalmente errónea de la psique iraní y una falta de aprendizaje” de combates anteriores, afirmó Mona Yacoubian, directora del Programa de Oriente Medio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

“Creo que está impulsado por un cálculo de cualquiera de las dos partes de que pueden redoblar la escalada militar como una forma de romper el estancamiento y lograr que la otra parte ceda”, manifestó Yacoubian. “El peligro, por supuesto, es que cuanto más se intensifique, más difícil será aprovechar cualquier posible apertura para volver a la diplomacia”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Estados Unidos sigue abierto a negociar y les comentó a los periodistas el domingo por la noche que Irán continúa “enviando señales de que quieren hablar, de que quieren negociar, pero a lo que estamos respondiendo es a su comportamiento. Y su comportamiento es que están lanzando misiles y drones contra barcos” en el estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa una quinta parte del petróleo mundial.

“Estados Unidos siempre se mantiene abierto a una solución diplomática, y lo hemos intentado múltiples veces con Irán, y seguiremos intentándolo”, señaló. “Si esa puerta se abre, estaremos contentos de verla abierta”.

Trump está centrado en hacer que Irán pague por las muertes recientes de tropas estadounidenses, las violaciones del acuerdo provisional alcanzado el mes pasado y los ataques contra barcos en el estrecho, según un funcionario de Estados Unidos que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

El funcionario indicó que los ataques militares contra Irán continuarían hasta que Trump decida lo contrario, pero que las conversaciones entre los países también seguirían.

Para algunos observadores externos, el gobierno parece estar teniendo dificultades para encontrar una salida, tanto militar como diplomática.

“Este gobierno en este momento está desconcertado”, sostuvo Alan Eyre, exdiplomático de Estados Unidos que participó en negociaciones nucleares anteriores con Teherán y ahora es investigador del Middle East Institute. “Realmente no tiene una estrategia coherente y consistente sobre cómo salir de este atolladero”.

Hay algunas limitaciones en la guerra aérea de Trump

El ejército de Estados Unidos sólo puede llegar hasta cierto punto incrementando los ataques contra Irán, dicen los expertos.

El conflicto ha demostrado los límites de depender únicamente del poder aéreo, afirmó Christopher Preble, investigador del centro de estudios Stimson Center, enfocado en la política exterior de Estados Unidos. Pero señaló que enviar tropas terrestres sería impopular entre muchos estadounidenses y miembros del Congreso.

“Parece que el presidente Trump ciertamente tiene la capacidad de seguir bombardeando, e Irán tendrá la capacidad de seguir manteniendo el estrecho cerrado —o lo suficientemente cerrado”, expresó Preble.

David Schenker, exfuncionario del primer gobierno de Trump y ahora investigador del Washington Institute for Near East Policy, dijo que los ataques renovados contra infraestructura iraní repiten los bombardeos de las primeras semanas de la guerra. Y esos no derivaron en la capitulación de Irán.

“Estados Unidos golpeó 13.000 objetivos en las primeras 6 semanas de la guerra, y esto no doblegó a Irán”, afirmó.

Frank Kendall, exsecretario de la Fuerza Aérea ya retirado, que sirvió bajo el presidente Joe Biden, dijo que guerras anteriores como Vietnam mostraron las limitaciones del poder aéreo por sí solo.

“Por lo general, hay que combinar el poder aéreo con operaciones terrestres, a veces también operaciones navales, y ciertamente hoy el espacio”, explicó.

Cuando iniciaron la guerra el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel atacaron muchos objetivos fijos identificados antes de que comenzara el conflicto. Pero Irán tuvo mucho tiempo para prepararse para los ataques ocultando y dispersando armas.

“Así que los objetivos fáciles prácticamente ya no están”, dijo Kendall. “Pueden ocultar misiles balísticos y misiles de crucero y pequeños vehículos aéreos con bastante facilidad. Así que es un trabajo muy difícil tratar de suprimir ese tipo de amenaza durante un periodo de tiempo. Y por eso todavía pueden atacar no sólo barcos en los estrechos, sino también nuestras bases en la región y demás”.

La diplomacia ha tenido dificultades por la falta de confianza entre Estados Unidos e Irán Una solución diplomática también podría resultar difícil de alcanzar.

Eyre, del Middle East Institute, dijo que el gobierno de Trump no ha mostrado preferencia por una “diplomacia real”, y que en su lugar se apoya en asesores cercanos con poca experiencia en relaciones internacionales, mientras externaliza parte del trabajo a mediadores como Qatar, Pakistán y Egipto.

“Tenemos un camino difícil por delante, pero en teoría podría hacerse”, comentó Eyre sobre posibles negociaciones para poner fin al conflicto. “Desafortunadamente, hay muy poca confianza mutua en la otra parte. Hay tan poca confianza bilateral entre Estados Unidos e Irán que eso hace que todo sea mucho más difícil”.

Tanto Schenker como Yacoubian dijeron que comentarios recientes de Trump, Rubio y sus homólogos iraníes reflejan cierta apertura a la diplomacia.

Yacoubian señaló la respuesta “mesurada” de Trump y del secretario de Defensa, Pete Hegseth, ante la reciente muerte de miembros del servicio estadounidense en Jordania, lo que indica una posible vía de salida. La liberación la semana pasada por parte de Irán de una mujer iraní-estadounidense a la que no se le había permitido salir del país también mostró una señal de buena voluntad de Teherán, añadió.

Pero estas pequeñas señales positivas podrían volverse rápidamente irrelevantes si la decisión de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, de anunciar el lunes un embargo marítimo contra Arabia Saudí se amplía hasta un cierre total del estrecho de Bab el-Mandeb.

Eso, dice Yacoubian, podría constituir “una tormenta perfecta de disrupción” para la ya precaria economía global.

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Amiri informó desde Nueva York. Los periodistas de The Associated Press Aamer Madhani y Michelle L. Price contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP